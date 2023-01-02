Nhan sắc Huỳnh Thị Thanh Thủy qua ống kính thường vẫn tỏa sáng, xứng danh Hoa hậu Việt Nam 2022

Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2022 vào ngày 23/12, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để trở thành chủ nhân của vương miện danh giá. Với trình độ học vấn "khủng" cùng chiều cao ấn tượng cùng gương mặt chuẩn tỉ lệ vàng, mỹ nhân sinh năm 2003 đã nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như những nhận xét đánh giá tích cực của đông đảo khán giả sau khi đăng quang.

Đơn cử như mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 được người hâm mộ bắt gặp xuống phố đón giao thừa Tết Dương lịch. Nhận thấy sự xuất hiện của nàng hậu, nhiều khán giả đã đến chụp hình, chia sẻ khắp trên mạng xã hội.

Sau đó, những hình ảnh của người đẹp quê Đà Nẵng được người hâm mộ quan tâm và chia sẻ lại. Đồng thời, cuộc sống hằng ngày của Thanh Thủy trở nên nhộn nhịp khi được nhiều người theo dõi, chú ý.

Và gây chú ý hơn cả chính là nhan sắc của Thanh Thủy qua ống kính không chuyên. Trong trang phục trẻ trung hợp với độ tuổi, Hoa hậu Việt Nam 2022 khoe visual xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ. Nhan sắc thường ngày của Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Dễ dàng nhận thấy, nhan sắc của Thanh Thủy không hề bị "dìm" bởi cam thường. Ngược lại nhờ những tấm hình trên, cư dân mạng mới có dịp được chiêm ngưỡng diện mạo xinh đẹp, thần thái tràn đầy sức sống cùng nụ cười tỏa nắng của tân hoa hậu. Đặc biệt nhờ chiều cao vượt trội, cô nàng trở nên vô cùng nổi bật khi đứng trong đám đông.

Thanh Thủy sở hữu chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 80-63-94 cm. Người đẹp đến từ Đà Nẵng tự tin và được đánh giá khá cao ở các kỹ năng catwalk, làm việc nhóm, giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn. Thanh Thủy cũng có một số tài lẻ như hát, múa, gấp Origami và thích tập gym, chơi cầu lông, bơi lội.

Bên cạnh đó, Thanh Thủy từng gặt hái những danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc nhỏ như huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa Xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2021.