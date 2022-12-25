Hoa hậu Thanh Thủy bị nghi gian lận để thắng vì quá nhạt nhòa, BTC lên tiếng

Chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 gây ra nhiều tranh cãi vì cô được xem là thí sinh kém nổi bật nhất trong top 5 người đẹp có ngôi vị cao nhất.

Huỳnh Thị Thanh Thủy, 19 tuổi, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 trong đêm chung kết ngày 23/12. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Trong khi, Nguyễn Ngọc Mai, cô gái thắng giải Người đẹp nhân ái, gây tiếc nuối khi dừng chân trong top 5. Top 3 người đẹp đăng quang 3 ngôi vị cao nhất - Ảnh: Internet Trên các chuyên trang sắc đẹp ghi nhận luồng tranh cãi khi Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Nhiều ý kiến cho rằng nữ sinh Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) kém sắc nhất top 5, không được đánh giá cao về khả năng trình diễn, trình độ học vấn chưa trội hơn một số thí sinh khác. Thanh Thủy cũng không thuộc nhóm nhân tố tiềm năng, được số đông dự đoán trước giờ G.

Trước tranh cãi của khán giả, BTC Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết: "Ở Hoa hậu Việt Nam, khán giả thường không có cơ hội biết đến thí sinh quá nhiều do hầu hết các bạn đều mới. Trong khi đó, báo chí hay cộng đồng mạng thường có thói quen khai thác những thí sinh quen mặt, từng hoạt động showbiz. Vì Thủy là gương mặt hoàn toàn mới nên bạn chưa có nhiều thông tin để khán giả, những người yêu mến cuộc thi hoa hậu biết đến. Do đó, bạn cũng có một áp lực là không được nhắc đến nhiều. Có thể Bé Quyên, Ngọc Hằng là những thí sinh nổi bật, nhưng Thanh Thủy có nhiều ưu điểm toàn diện, dung hòa được các tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam".

BTC khẳng định Thanh Thủy hội tụ đủ những yếu tố để trở thành hoa hậu, gương mặt đẹp, tri thức, tư duy, ứng xử thuyết phụ: "Cô ấy có hình thể rất đẹp, ban tổ chức và các giám khảo đều thích. Thứ hai, Thủy có gương mặt trái xoan đầy đặn, dễ chịu, ưa nhìn. Thứ ba, Thủy là cô gái có nền tảng học thức tốt, đóng góp nhiều tại địa phương về công tác từ thiện, xã hội. Bạn cũng có những nỗ lực, khát vọng riêng. Sau phần ứng xử của top 5, tôi có mặt ở phòng họp để nghe các giám khảo bàn bạc quyết định cuối cùng. Ai cũng đồng ý để Thủy đăng quang. Có thể khán giả thấy các thí sinh trong top 5 đều trả lời ứng xử tròn trịa. Nhưng ứng xử chỉ là một trong các phần, không quyết định hoàn toàn mà chỉ củng cố kết quả cuối cùng". Trước đó, khi còn đi học, Huỳnh Thị Thanh Thủy từng bị chê bai và xa lánh vì cao, gầy, da ngăm, lưng gù, bị mỉa mai “chân dài não ngắn”. Ban đầu cô có cảm giác tự ti, nhưng khi ý thức được lợi thế của bản thân là chiều cao và những đường nét trên gương mặt, Thanh Thúy học cách tự trau chuốt bản thân, để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Để vượt qua lời chê bai là suy nghĩ tích cực, cô biến lời tiêu cực thành động lực và luôn tin vào bản thân.

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