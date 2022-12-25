Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc

Hậu trường 25/12/2022 08:16

Có mặt ở hậu trường đêm trao giải, em gái ruột Tân Hoa hậu 2022 đã tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc.

Hành trình dài của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại vào tối 23/12. Người đẹp xuất sắc chạm tay vào chiếc vương miện danh giá chính là Huỳnh Thị Thanh Thủy - 19 tuổi, sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Người thân của Thanh Thủy cùng bạn bè đã có mặt khá đông trong đêm thi Chung kết và đều vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến khoảnh khắc cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh 1
Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức gọi tên Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh: Internet

Em gái ruột Tân Hoa hậu 2022 là Huỳnh Thị Thanh Hằng đã bật khóc khi chị gái chạm tay vào chiếc vương miện danh giá. Chia sẻ với báo chí, Thanh Hằng và gia đình đã phải chia xa chị gái Thanh Thủy trong thời gian dài vì quy định nghiêm ngặt của cuộc thi. Cô gái rất nhớ chị nhưng không dám gọi điện vì sợ chị sẽ bị phạt vậy nên Thanh Hằng đã chính tay chuẩn bị một bức tranh dành tặng người chị của mình.

"Dù chị có đăng quang hay không đăng quang, đối với em, chị vẫn luôn đẹp nhất, chị là số 1. Giờ nhìn thấy chị trở thành Hoa hậu rồi, mình mừng phát khóc", Thanh Hằng chia sẻ với báo Tiền Phong.

Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh 2
Em gái ruột Tân Hoa hậu 2022 là Huỳnh Thị Thanh Hằng đã bật khóc khi chị gái chạm tay vào chiếc vương miện danh giá - Ảnh: Internet

Thanh Hằng tiết lộ thời điểm chị gái muốn đăng ký thi Hoa hậu, bố mẹ đều ủng hộ, động viên Thanh Thủy cứ thi để thử sức, không quan trọng việc phải có giải hay không. Con gái bước vào cuộc thi lớn, mẹ Thanh Thủy rất lo lắng nên mỗi lần gọi điện đều dặn dò rất nhiều.

Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh 3
Thanh Hằng đã chính tay chuẩn bị một bức tranh dành tặng người chị của mình - Ảnh: Internet

Thanh Hằng còn bật mí con người thật của chị gái Hoa hậu khi ở nhà: "Chị ít nói nhưng vui tính, hòa đồng. Chị hay sai vặt và la mình nhưng thật sự chị rất thương mình. Mỗi lần bị chị sai vặt, mình sẽ càu nhàu sao chị không làm đi".

Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh 4
Em gái Thanh Thủy tiết lộ chị gái khi ở nhà ít nói nhưng vui tính, hòa đồng - Ảnh: Internet

Có bố là công chức nhà nước còn mẹ ở nhà nội trợ và buôn bán thêm, Thanh Thủy dù đang đi học nhưng rất có ý thức trong việc phụ giúp gia đình. Sau khi vào đại học, Thanh Thủy chăm chỉ đi làm mẫu ảnh để tự trang trải chi phí học tập, sinh hoạt cá nhân và dành dụm tiền tiết kiệm. Vào ngày lễ hay sinh nhật, Thanh Thủy đều mua những món quà đặc biệt dành riêng cho bố mẹ. Khi đi thi Hoa hậu, Thanh Thủy tự dùng tiền tiết kiệm cũng như mối quan hệ với các nhãn hàng khi làm mẫu ảnh để có trang phục phù hợp.

Lộ diện em gái tài năng của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, tiết lộ một chuyện về chị gái khi tham gia cuộc thi nhan sắc - Ảnh 5
Thanh Thủy và bố mẹ - Ảnh: Internet

Có thể thấy rằng, Tân Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy vô cùng may mắn khi có hậu phương vững chắc được xây dựng bởi sự ủng hộ của bố mẹ và người em gái tài năng.

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc

Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông.

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