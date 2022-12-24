Tuy nhiên, hành động đội vương miện của nữ giám khảo đã gây ra một số bàn tán. Theo đó, có ý kiến cho rằng Bảo Ngọc không nên đội vương miện của một cuộc thi tới một cuộc thi khác, đặc biệt còn hiện diện trên hàng ghế giám khảo.

Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, Bảo Ngọc đã nhận được nhiều sự chú ý khi khoác trên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng. Cô không quên đội vương miện Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022, mới có được vào tháng 10 vừa qua.

Chỉ ít phút trước khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức bắt đầu, Bảo Ngọc có bài đăng dài trên mạng xã hội, trải lòng về việc đội vương miện khi tham gia sự kiện này.

Nói về vấn đề này, Bảo Ngọc đã có một bài chia sẻ dài cho biết mọi việc làm của cô đều có lý do:"...Sự hy sinh về công sức, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của Ngọc, của ê-kip, của những người đồng hành cùng Ngọc để có được chiến thắng này là không nhỏ. Cả đội tâm niệm ngọn núi dù cao hay thấp thì đều để chinh phục, và đằng nào cũng góp phần vẻ vang cho Việt Nam. Chưa kể đến việc ngọn núi cả đội đã chọn tính ra lại khó hơn mình nghĩ, vì thế, bản thân Ngọc là người trực tiếp chiến đấu, lại phải cố thêm gấp nghìn lần. Nếu không đặt tư tưởng không vì bản thân như vậy, thì từ đầu, chúng mình đã không đi thi làm gì cho mệt thân".

Người đẹp Cần Thơ cũng chia sẻ, cô đội vương miện luôn cân nhắc tính chất sự kiện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến.

Chưa dừng lại đó, màn phát biểu của cô trong đêm chung kết lại khiến netizen tranh cãi. Cụ thể, khi được MC hỏi những động lực nào khiến Hoa hậu Bảo Ngọc có được những danh hiệu như ngày hôm nay, cô đã không ngần ngại bắn tiếng Anh trong câu trả lời của mình.

Nữ giám khảo khi giao lưu trên sóng truyền hình.

Song, netizen lại cho rằng màn phát biểu tiếng Anh nay lại không cần thiết vì khán giả cho rằng là người Việt, phát biểu trong cuộc thi Việt Nam thì không cần phải phát biểu bằng tiếng Anh. Dù vậy, một vài khán giả lại lên tiếng bảo vệ cô khi cho rằng người đẹp đang phát biểu dưới cương vị là một Hoa hậu Quốc tế (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022).

Trước đó, thông tin Bảo Ngọc được chọn chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng cô còn trẻ tuổi (sinh năm 2001), tuổi đời và tuổi nghề không nhiều, chỉ mới đăng quang Hoa hậu Liên lục địa đã trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Cô thậm chí dừng chân top 22 ở mùa giải Hoa hậu Việt Nam trước đó. Do đó, việc cô vị trí giám khảo bị đặt dấu chấm hỏi lớn về năng lực lẫn hiệu quả công việc, liệu có thiếu khả năng đánh giá thí sinh toàn diện.