Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trải lòng về những tranh cãi sau đăng quang

Hậu trường 24/12/2022 11:45

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022 trong sự hài lòng của số đông khán giả, cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tối 23/12 với chiến thắng thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô gái sinh năm 2003 đến từ Đà Nẵng là chủ nhân của vương miện Hùng ca chim Lạc. Với số đông khán giả, Thanh Thủy đăng quang là chiến thắng xứng đáng. Cô có nhiều yếu tố như ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật, có lòng nhân ái.

Đồng thời, Huỳnh Thị Thanh Thủy là cái tên hội tụ đủ tiêu chí cuộc thi là "tài sắc vẹn toàn, trái tim nhân ái và lòng trắc ẩn" mà ban giám khảo tìm kiếm. Tuy nhiên, tân hoa hậu cũng gặp phải không ít tranh cãi sau khi đăng quang.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trải lòng về những tranh cãi sau đăng quang - Ảnh 1
Khoảnh khắc đăng quang đầy tự hào của tân Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Xuất hiện trong buổi họp báo của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 được tổ chức sáng 24/12, hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy lên tiếng về tranh cãi sau đăng quang.

Trong vòng thi ứng xử ở chung kết, Thanh Thủy nhận câu hỏi: "Thế giới đã đạt mốc 8 tỷ người. Trong biển người mênh mông đó, bạn định vị cá nhân thế nào?". Cô trả lời: "Ngày 15/11 đánh dấu cột mốc thế giới có 8 tỷ người. Tôi tự hỏi bản thân có trở nên nhỏ bé giữa thế giới mênh mông ấy không. Tuy nhiên, tôi tin bằng sự nỗ lực, kiên cường, mình có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy trải lòng về những tranh cãi sau đăng quang - Ảnh 2
Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, kết quả hoa hậu gây bất ngờ với số đông khán giả vì cô không phải gương mặt tiềm năng được dự đoán đăng quang trước giờ G. Phản hồi ý kiến này, theo thông tin từ Zing, bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Thanh Thủy sở hữu những ưu điểm toàn diện của một đại diện nhan sắc theo đúng tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi rất thích hình thể của em ấy, gương mặt trái xoan đều đặn, đẹp và ưa nhìn".

Theo bà Dung, Thanh Thủy còn có nền tảng học thức tốt, nhiều đóng góp từ thiện cho địa phương. Ban giám khảo nhìn thấy khát vọng và nỗ lực chinh phục vương miện của người đẹp Đà Nẵng.

 

Với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Thị Thanh Thủy nhận 350 triệu đồng tiền mặt và bắt đầu một năm đương nhiệm. Cùng với đó, cô sẽ được đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường sắc đẹp quốc tế

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Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông.

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