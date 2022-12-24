Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc

Hậu trường 24/12/2022 10:33

Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 23/12 tại TP.HCM. Vương miện đã thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô cao 1,75 m, hình thể săn chắc. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021.

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc - Ảnh 1
Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 - Ảnh: Internet

Trong phần ứng xử, cô nhận được câu hỏi "Thế giới đạt mốc 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định hình cá nhân mình thế nào?". Cô trả lời: "Ngày 15/11/2022, đánh dấu thế giới đạt 8 tỷ người, tôi tự hỏi rằng giữa 8 tỷ người đó, tôi có nhỏ bé giữa thế giới không. Bằng sự nỗ lực, kiên cường, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc - Ảnh 2
Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh: Internet

Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông. Theo tiết lộ của bố tân hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh trưởng trong một gia đình có 2 chị em, trong đó nàng hậu là chị cả và luôn trở thành hình mẫu để em gái của mình noi theo.

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc - Ảnh 3
Bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông - Ảnh: Internet

Trong quá trình Thanh Thủy dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 thứ mà gia đình mong mỏi ở con gái không phải là những giải thưởng mà mong muốn cô có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Và vượt xa sự kỳ vọng của gia đình, Thanh Thủy đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cũng theo tiết lộ của bố Huỳnh Thị Thanh Thủy, ở nhà cô là đứa con gái ngoan, cũng chính vì thế mà ông luôn đặt niềm tin vào con gái mình. Giờ đây khi đã là Hoa hậu Việt Nam, chặng đường tiến thân trong showbiz đang rộng mở thế nhưng bố của Thanh Thủy đặt niềm tin vào con gái mình sẽ luôn vững tâm trong môi trường thị phi và nhấn mạnh cô luôn làm việc bằng cái tâm.

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc - Ảnh 4
Cũng theo tiết lộ của bố Huỳnh Thị Thanh Thủy, ở nhà cô là đứa con gái ngoan, cũng chính vì thế mà ông luôn đặt niềm tin vào con gái mình - Ảnh: Internet

"Tôi chỉ muốn căn dặn việc gì làm cũng phải tận tâm. Vào môi trường nào cũng được, bản thân cuộc sống phức tạp, làm việc gì cẩn thận là được", bố Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Đặc biệt, khi được hỏi về việc có thể Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ vướng vào những tin đồn, nghi vấn mua giải trong thời gian tới, bố của tân hoa hậu Việt Nam cũng không ngần ngại đối diện và công khai luôn về gia cảnh, khẳng định con gái mình đi lên bằng thực lực.

Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc - Ảnh 5
Bố của tân hoa hậu Việt Nam khẳng định con gái mình đi lên bằng thực lực - Ảnh: Internet

"Việc này tôi không có lý do gì để nói về vì gia đình không có điều kiện. Tôi là kỹ sư bình thường, vợ ở nhà, không có chuyện mua giải này", bố Hoa hậu Thanh Thủy nhấn mạnh.

Thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2022: Đỗ Hà, Tiểu Vy và dàn mỹ nhân đổ bộ, vương miện được công bố

Thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2022: Đỗ Hà, Tiểu Vy và dàn mỹ nhân đổ bộ, vương miện được công bố

Sự kiện công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022 thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhan sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy Hoa Hậu Việt Nam 2022 vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang