Bố của Tân HHVN 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thẳng thắn tiết lộ gia cảnh trước nghi vấn mua giải nhan sắc

Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vào tối 23/12 tại TP.HCM. Vương miện đã thuộc về Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cô cao 1,75 m, hình thể săn chắc. Cô từng đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2021. Top 3 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 - Ảnh: Internet Trong phần ứng xử, cô nhận được câu hỏi "Thế giới đạt mốc 8 tỷ người, trong biển người mênh mông đó, bạn định hình cá nhân mình thế nào?". Cô trả lời: "Ngày 15/11/2022, đánh dấu thế giới đạt 8 tỷ người, tôi tự hỏi rằng giữa 8 tỷ người đó, tôi có nhỏ bé giữa thế giới không. Bằng sự nỗ lực, kiên cường, tôi có thể cống hiến, mang lại những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Tân Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy - Ảnh: Internet Ngay sau khi Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông. Theo tiết lộ của bố tân hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh trưởng trong một gia đình có 2 chị em, trong đó nàng hậu là chị cả và luôn trở thành hình mẫu để em gái của mình noi theo. Bố của Thanh Thủy cũng đã lộ diện và cởi mở chia sẻ về con gái trước truyền thông - Ảnh: Internet Trong quá trình Thanh Thủy dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 thứ mà gia đình mong mỏi ở con gái không phải là những giải thưởng mà mong muốn cô có được nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống. Và vượt xa sự kỳ vọng của gia đình, Thanh Thủy đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2022.

Cũng theo tiết lộ của bố Huỳnh Thị Thanh Thủy, ở nhà cô là đứa con gái ngoan, cũng chính vì thế mà ông luôn đặt niềm tin vào con gái mình. Giờ đây khi đã là Hoa hậu Việt Nam, chặng đường tiến thân trong showbiz đang rộng mở thế nhưng bố của Thanh Thủy đặt niềm tin vào con gái mình sẽ luôn vững tâm trong môi trường thị phi và nhấn mạnh cô luôn làm việc bằng cái tâm. Cũng theo tiết lộ của bố Huỳnh Thị Thanh Thủy, ở nhà cô là đứa con gái ngoan, cũng chính vì thế mà ông luôn đặt niềm tin vào con gái mình - Ảnh: Internet "Tôi chỉ muốn căn dặn việc gì làm cũng phải tận tâm. Vào môi trường nào cũng được, bản thân cuộc sống phức tạp, làm việc gì cẩn thận là được", bố Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ. Đặc biệt, khi được hỏi về việc có thể Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ vướng vào những tin đồn, nghi vấn mua giải trong thời gian tới, bố của tân hoa hậu Việt Nam cũng không ngần ngại đối diện và công khai luôn về gia cảnh, khẳng định con gái mình đi lên bằng thực lực. Bố của tân hoa hậu Việt Nam khẳng định con gái mình đi lên bằng thực lực - Ảnh: Internet "Việc này tôi không có lý do gì để nói về vì gia đình không có điều kiện. Tôi là kỹ sư bình thường, vợ ở nhà, không có chuyện mua giải này", bố Hoa hậu Thanh Thủy nhấn mạnh.

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