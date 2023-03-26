Hương Giang mang hit của Lương Bích Hữu đi diễn, vừa cất giọng đã khiến khán giả 'há mồm'

Sao Việt 26/03/2023 06:33

Màn trình diễn mới đây của Hương Giang hiện đang gây sự chú ý lớn cho cộng đồng mạng.

Cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Hương Giang tại một sân khấu ca nhạc. Đáng chú ý, nữ ca sĩ không biểu diễn bản hit của mình mà lại là ca khúc Quên cách yêu của Lương Bích Hữu

Trong clip, Hương Giang đã mang đến sân khấu ca khúc Quên cách yêu được remix cực sôi động, đúng với tinh thần của tụ điểm biểu diễn. Diện trang phục ôm sát, Hương Giang đã khoe trọn được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp của mình.

Hương Giang mang hit của Lương Bích Hữu đi diễn, vừa cất giọng đã khiến khán giả 'há mồm' - Ảnh 1
Hương Giang cover hit của Lương Bích Hữu cực cuốn 

Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho giọng hát của nữ ca sĩ ở thời điểm này. Mặc dù không sở hữu chất giọng nội lực bẩm sinh, thế nhưng giọng hát khỏe khoắn và đầy năng lượng của Hương Giang đã chiếm được thiện cảm từ phía cư dân mạng.

Mới đây, tối ngày 21/3, Hương Giang  bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả vì hành động được cho là kém tinh tế trên thảm đỏ. Cụ thể, trong lúc xếp hàng chờ chụp ảnh sự kiện, Hương Giang đã "nhanh nhẹn" rủ Thùy Tiên lên chụp hình cùng, dù trước Thùy Tiên còn có Nhật Kim Anh và Nam Anh đứng chờ.

Hương Giang mang hit của Lương Bích Hữu đi diễn, vừa cất giọng đã khiến khán giả 'há mồm' - Ảnh 2
Nhật Kim Anh vướng "drama" cùng Hương Giang tại thảm đỏ

Hành động của Hương Giang khiến Thùy Tiên lúng túng và phải ra dấu hiệu cho đàn chị về sự có mặt của Nhật Kim Anh và Nam Em.

Sau đó, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng đã lên tiếng đính chính lại sự việc.

Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ

Nhật Kim Anh lên tiếng bênh vực Hương Giang giữa ồn ào chen hàng trên thảm đỏ

Giữa lúc Hương Giang đang chịu nhiều chỉ trích vì hành động chen hàng trên thảm đỏ, Nhật Kim Anh đã lên tiếng bảo vệ đàn em của mình.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Lương Bích Hữu Tin tức giải trí

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