Khoảnh khắc Hương Giang kéo Thùy Tiên chen hàng ngay trên thảm đỏ khi có các nghệ sĩ khác đang đứng xếp hàng vấp phải nhiều chỉ trích từ phía khán giả.

Sau một sự kiện tối ngày 21/3, Hương Giang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì hành động được cho là kém tinh tế trên thảm đỏ. Cụ thể, trong lúc cùng các khách mời đứng xếp hàng chụp hình thảm đỏ, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đã bắt gặp Thùy Tiên phía sau mình. Sau đó, Hương Giang ngỏ ý muốn cùng đàn em chụp ảnh chung.

Hoa hậu Thùy Tiên sau đó khá ngại ngùng vì trước mặt cô còn có người mẫu Lệ Nam và ca sĩ Nhật Kim Anh. Cô xin phép về lại vị trí cũ để tránh trường hợp khó xử.

Dù Thùy Tiên sau đó đã nán lại xin phép đàn chị là Lệ Nam, Nhật Kim Anh và được họ đồng ý, hành động của Hương Giang vẫn nhận ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng cô kém duyên trên thảm đỏ vì lôi kéo đồng nghiệp chen hàng. Việc này đồng thời cũng gây khó xử cho Thùy Tiên.

Một số người cho rằng giọng ca Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh kém tinh tế khi chưa hỏi ý kiến mọi người xung quanh mà đã mời Thùy Tiên lên cùng. Một tài khoản bình luận: “Cái nết vậy mà làm hoa hậu. Không thấy người ta đang xếp hàng hay sao". Người xem khác chia sẻ: “Bà Giang sau nhiều lần vướng scandal vẫn chưa rút được kinh nghiệm hay sao trời".

Bên cạnh đó, một số người cho rằng sự việc không có gì to tát do Lệ Nam hay Nhật Kim Anh đều tỏ ra vui vẻ ở sự kiện, không có phản ứng gì sau đó. Một tài khoản bình luận: “Họ cũng đã cảm ơn chị Nhật Kim Anh rồi, các bạn làm quá. Chuyện cũng đâu có gì đâu". “Dù gì Hương Giang cũng đã quay xuống xin phép rồi mà, sao mọi người làm căng vậy", người xem khác nêu quan điểm. Hiện tại, Hương Giang vẫn chưa lên tiếng về hành động này.

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