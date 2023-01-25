Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý

Hậu trường 25/01/2023 10:32

Sự xuất hiện trong cùng khung hình của thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh và Matt Liu trong dịp năm mới được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây nhân dịp đầu xuân, Matt Liu - tình cũ của ca sĩ Hương Giang đã chia sẻ khoảnh khắc họp mặt ngày đầu năm với bạn bè. 

Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý - Ảnh 1
Matt Liu đăng ảnh họp mặt những người bạn thân thiết.

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc được Matt Liu chia sẻ, netizen đồng thời đổ dồn sự quan tâm vào nhân vật đứng cạnh Matt Liu, là thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ của Diệp Lâm Anh

Qua hình ảnh được Matt Liu đăng tải, có thể thấy rằng cả hai đều có diện mạo bảnh bao, rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới. Khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau của 2 nam doanh nhân khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Đặc biệt, nhiều khán giả còn cho rằng so với thời điểm vướng vào ồn ào ly hôn với Diệp Lâm Anh, chồng cũ của cô đã lấy lại phong độ hơn rất nhiều. Nhớ lại thời điểm đó, ngoại hình xuống sắc, diện mạo phờ phạt của thiếu gia Đức Phạm cũng khiến dân tình chú ý.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý - Ảnh 2
Nhan sắc "xuống cấp" trầm trọng của chồng cũ Diệp Lâm Anh thời gian trước.

Matt Liu là bạn trai cũ của Hương Giang, trong khi Đức Phạm là chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Chính vì thế, việc Matt Liu đăng ảnh gặp gỡ Đức Phạm lập tức thu hút sự quan tâm của dân tình. Sự trùng hợp này khiến nhiều người cảm thấy thú vị xen lẫn tò mò. Trước đây, cả hai cũng đã có dịp xuất hiện cùng nhau cho thấy mối quan hệ thân thiết. 

Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý - Ảnh 3
Cả hai nhiều lần có dịp hội ngộ cùng nhau. 

Hương Giang và Matt Liu hẹn hò sau chương trình "Người ấy là ai". Cặp đôi thường xuyên đi du lịch, ăn uống...và có những khoảnh khắc đầy tình cảm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cuối năm 2021, Matt Liu từng gây chú ý khi đăng ảnh ngọt ngào bên giọng ca chuyển giới và nhắn nhủ đầy tình cảm: "Dù có gặp khó khăn như thế nào anh vẫn sẽ ở cạnh em, tâm sự với em, giải quyết cùng em, đồng hành và hỗ trợ em trong mọi thử thách trong tương lai”. Tuy nhiên đến giữa tháng 8/2022, cặp đôi đã chính thức công bố chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý - Ảnh 4
Hương Giang và Matt Liu từng là chuyện tình đẹp của Vbiz.

Về phía Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm, cả 2 kết hôn vào tháng 5/2018 sau nhiều năm hẹn hò. Làm dâu nhà hào môn, Diệp Lâm Anh sinh với chồng 2 con, 1 gái 1 trai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hồi tháng 8/2021, Diệp Lâm Anh cho biết doanh nhân Đức Phạm là người đệ đơn ly hôn lên tòa án. Thời gian qua, nữ diễn viên và chồng ly thân. Cô dọn ra ngoài, sống riêng từ đầu tháng 1. Thời điểm đấu tố hôn nhân hồi cuối năm 2022, Diệp Lâm Anh cũng đăng đàn cho biết dường như chồng cũ đang có dấu hiệu mất kiểm soát bản thân.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh hội ngộ đầu năm cùng tình cũ Hương Giang, diện mạo cả hai gây nhiều chú ý - Ảnh 5
Cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh nhận được nhiều sự chú ý kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. 

 

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