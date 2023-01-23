Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ những hình ảnh vui xuân đón Tết bên cạnh hai con của mình. 2 nhóc tỳ được mẹ cho diện áo dài đôi, các bé ôm lấy nhau thân thiết khiến ai nhìn cũng xúc động. Gặp lại con trai, Diệp Lâm Anh mỉm cười hạnh phúc, cô ôm 2 thiên thần nhỏ đón Tết tại căn nhà mới.

Hai bé Boorin và Bboy được mẹ diện áo dài đỏ rạng rỡ thỏa thích nô đùa bên nhau. Ai nấy vui mừng thay cho Diệp Lâm Anh vì vẫn có hai con đông đủ bên cạnh mình trong những ngày đặc biệt này. Bởi trước đó, nữ ca sĩ từng rất buồn bã vì không được gặp con trai do gia đình chồng cũ giữ cháu và cắt mọi liên lạc.