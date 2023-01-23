Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp

Hậu trường 23/01/2023 14:35

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ những hình ảnh vui xuân đón Tết bên cạnh hai con của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ những hình ảnh vui xuân đón Tết bên cạnh hai con của mình. 2 nhóc tỳ được mẹ cho diện áo dài đôi, các bé ôm lấy nhau thân thiết khiến ai nhìn cũng xúc động. Gặp lại con trai, Diệp Lâm Anh mỉm cười hạnh phúc, cô ôm 2 thiên thần nhỏ đón Tết tại căn nhà mới.

Hai bé Boorin và Bboy được mẹ diện áo dài đỏ rạng rỡ thỏa thích nô đùa bên nhau. Ai nấy vui mừng thay cho Diệp Lâm Anh vì vẫn có hai con đông đủ bên cạnh mình trong những ngày đặc biệt này. Bởi trước đó, nữ ca sĩ từng rất buồn bã vì không được gặp con trai do gia đình chồng cũ giữ cháu và cắt mọi liên lạc.

Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh 1

Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh 2

Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh 3
Mẹ con Diệp Lâm Anh cùng diện áo dài đỏ để đón năm mới - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nhan sắc của Diệp Lâm Anh cũng gây chú ý. Đổi từ kiểu tóc dài sang tóc ngắn cá tính, nữ ca sĩ được khen trẻ trung và thời thượng hơn trước bội phần. Cô không giấu niềm hạnh phúc khi có hai con bên cạnh và mở hẳn đại tiệc gia đình rất thịnh soạn tại biệt thự vừa hoàn thành và dọn vào sinh sống cách đây không lâu.

Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh 4

Hậu mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh khoe khung ảnh hạnh phúc bên hai con trong ngày Tết, gây xao xuyến với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh 5
Nữ diễn viên khoe khung ảnh hai con chơi đùa với nhau rất hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua hai năm lục đục. Diệp Lâm Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Hồi tháng 1/2022, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định "đường ai nấy đi". Sau khi mất quyền nuôi con, phía Diệp Lâm Anh cho biết cô không muốn chia rẽ 2 con và quyết giành quyền nuôi con đến cùng.

Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến'

Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến'

Trong không khí những ngày cuối năm, Diệp Lâm Anh không khỏi cảm thán khi nghĩ về những gì bản thân đã trải qua, đồng thời đặt ra một tâm nguyện hy vọng được thực hiện vào dịp Tết Nguyên Đán năm sau.

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