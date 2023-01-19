Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến'

Trong không khí những ngày cuối năm, Diệp Lâm Anh không khỏi cảm thán khi nghĩ về những gì bản thân đã trải qua, đồng thời đặt ra một tâm nguyện hy vọng được thực hiện vào dịp Tết Nguyên Đán năm sau.

Diệp Lâm Anh được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu,... Dù không còn hoạt động showbiz nhưng tên tuổi của cô vẫn nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Đặc biệt, kể từ ồn ào ly hôn với chồng thiếu gia, mọi thông tin cô chia sẻ đều thu hút lượng tương tác cao từ mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ dòng trạng thái nói về những ngày cuối của năm cũ. Cô viết: "Mấy ngày cận Tết người người ngược xuôi lo cho gia đình có 1 cái Tết ấm áp,đủ đầy…Năm nay về nhà mới nên mình chỉ muốn ở nhà thôi. Năm sau thì mình muốn được đón Tết trong không khí se lạnh của Hà Nội. Lâu lắm không được về quê ăn Tết rồi…".

Bên cạnh đó, Diệp Lâm đã hé lộ không gian biệt thự được trang hoàng đón Tết. Nữ ca sĩ yêu thích thiên nhiên nên muốn tạo cho tổ ấm của mình thật thơm và lung linh màu sắc. Được biết, cách đây không lâu, trong một chương trình Diệp Lâm Anh bất ngờ chia sẻ cô đã được mẹ ruột tặng một căn nhà này sau khi chính thức ly hôn với chồng thiếu gia.

Người đẹp nghẹn ngào nói thêm: "Đây là món quà mà bà ngoại dành cho mẹ Cún với mong muốn con cháu của bà được ổn định và không phải bơ vơ nữa. Đúng là cuộc đời người phụ nữ có khó khăn bao nhiêu thì cũng cố gắng tất cả vì con, vì cháu… Từ nay cả nhà mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé".

Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đều bày tỏ sự thích thú khi biết tin Diệp Lâm Anh có dự định ăn Tết ở Hà Nội trong thời gian sắp tới: "Hà Nội lạnh không khí tết ngập tràn khắp nơi", "Sang năm về làm hàng xóm nhớ mẹ Cún", "Vấn đề có hai đứa con rất đẹp thêm hoa đợi thêm vui nhà. Bé gái nét bé đã rõ nét xinh"...

Diệp Lâm Anh được gia đình chồng cũ tạo điều kiện đưa con trai về chơi Tết Dịp xuân về, gia đình chồng cũ Diệp Lâm Anh tạo điều kiện để 3 mẹ con quây quần. Nữ diễn viên tranh thủ đưa các con đi dạo chợ Tết mua hoa và trang trí nhà cửa.

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