Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến'

Hậu trường 19/01/2023 20:29

Trong không khí những ngày cuối năm, Diệp Lâm Anh không khỏi cảm thán khi nghĩ về những gì bản thân đã trải qua, đồng thời đặt ra một tâm nguyện hy vọng được thực hiện vào dịp Tết Nguyên Đán năm sau.

Diệp Lâm Anh được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu,... Dù không còn hoạt động showbiz nhưng tên tuổi của cô vẫn nhận được sự chú ý từ truyền thông và công chúng. Đặc biệt, kể từ ồn ào ly hôn với chồng thiếu gia, mọi thông tin cô chia sẻ đều thu hút lượng tương tác cao từ mọi người.

Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến' - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ dòng trạng thái nói về những ngày cuối của năm cũ. Cô viết: "Mấy ngày cận Tết người người ngược xuôi lo cho gia đình có 1 cái Tết ấm áp,đủ đầy…Năm nay về nhà mới nên mình chỉ muốn ở nhà thôi. Năm sau thì mình muốn được đón Tết trong không khí se lạnh của Hà Nội. Lâu lắm không được về quê ăn Tết rồi…".

Bên cạnh đó, Diệp Lâm đã hé lộ không gian biệt thự được trang hoàng đón Tết. Nữ ca sĩ yêu thích thiên nhiên nên muốn tạo cho tổ ấm của mình thật thơm và lung linh màu sắc. Được biết, cách đây không lâu, trong một chương trình Diệp Lâm Anh bất ngờ chia sẻ cô đã được mẹ ruột tặng một căn nhà này sau khi chính thức ly hôn với chồng thiếu gia.

Diệp Lâm Anh nói lời sâu cay hậu ồn ào ly hôn, tiết lộ tâm nguyện muốn được hoàn thành nhất sau nhiều năm 'Nam tiến' - Ảnh 2

Người đẹp nghẹn ngào nói thêm: "Đây là món quà mà bà ngoại dành cho mẹ Cún với mong muốn con cháu của bà được ổn định và không phải bơ vơ nữa. Đúng là cuộc đời người phụ nữ có khó khăn bao nhiêu thì cũng cố gắng tất cả vì con, vì cháu… Từ nay cả nhà mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé".

Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đều bày tỏ sự thích thú khi biết tin Diệp Lâm Anh có dự định ăn Tết ở Hà Nội trong thời gian sắp tới: "Hà Nội lạnh không khí tết ngập tràn khắp nơi", "Sang năm về làm hàng xóm nhớ mẹ Cún", "Vấn đề có hai đứa con rất đẹp thêm hoa đợi thêm vui nhà. Bé gái nét bé đã rõ nét xinh"...

Diệp Lâm Anh được gia đình chồng cũ tạo điều kiện đưa con trai về chơi Tết

Diệp Lâm Anh được gia đình chồng cũ tạo điều kiện đưa con trai về chơi Tết

Dịp xuân về, gia đình chồng cũ Diệp Lâm Anh tạo điều kiện để 3 mẹ con quây quần. Nữ diễn viên tranh thủ đưa các con đi dạo chợ Tết mua hoa và trang trí nhà cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn diễn viên Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang