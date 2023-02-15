Hoa hậu chuyển giới Hương Giang công khai bạn trai mới sau 6 tháng chia tay Matt Liu?

Hậu trường 15/02/2023 10:07

Đúng ngày Valentine, Hương Giang đăng ảnh nắm tay một người đàn ông, nhiều người nghi ngờ đây chính là bạn trai mới của người đẹp.

Vào dịp Lễ tình nhân đầu tiên sau khi chia tay, trong khi đàng trai không có động thái gì đặc biệt thì Hương Giang than vãn về việc độc thân. Thế nhưng, đến tối cùng ngày, nữ ca sĩ khiến dân tình rần rần khi đăng ảnh tình tứ bên một người đàn ông. 

Cụ thể, Hoa hậu Hương Giang khoe bức ảnh siết chặt tay một người kèm dòng chữ ngọt ngào: "Cảm ơn vì anh đã đến". Ngay lập tức, netizen nghi vấn bạn gái cũ Matt Liu mượn dịp đặc biệt để công khai người mới sau nửa năm đứt gánh.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau đó, Hương Giang đã tiết lộ "nửa kia" hoá ra là một người bạn, cả hai chỉ "sống ảo" để đu trend ngày Valentine.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang công khai bạn trai mới sau 6 tháng chia tay Matt Liu? - Ảnh 1
Cứ ngỡ Hương Giang mượn dịp 14/2 để công khai có người yêu mới...

 

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang công khai bạn trai mới sau 6 tháng chia tay Matt Liu? - Ảnh 2
... thế nhưng thực tế đây chỉ là một người bạn của nữ ca sĩ. Cả hai bật cười khi cùng nhau du trend "sống ảo"

Cách đây không lâu, Hương Giang vướng nghi vấn có bạn trai người Hàn Quốc sau khi cả hai lộ loạt khoảnh khắc thân mật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính và khẳng định vẫn đang độc thân.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang công khai bạn trai mới sau 6 tháng chia tay Matt Liu? - Ảnh 3
Hoa hậu chuyển giới 2018 và bạn trai cũ Matt Liu. 

Trước đó, Hương Giang từng hẹn hò 2 năm với doanh nhân Matt Liu. Cả hai nên duyên nhờ gameshow Người ấy là ai năm 2020. Trước khi đến với chương trình, vị CEO người Singapore đã tìm hiểu về Hương Giang và ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh của cô. Sau khi công khai yêu nhau, cả hai liên tục “phát cẩu lương” cho cư dân mạng với những chuyến du lịch cùng nhau, những lời ngôn tình, những khoảnh khắc ngọt ngào.  

Tuy nhiên đến tháng 8/2022, Hương Giang bất ngờ chia sẻ bức ảnh cùng bạn trai doanh nhân Matt Liu xác nhận đã chia tay.

Người đẹp chuyển giới viết: "Một hành trình yêu khép lại. Hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always beside you my special man (tạm dịch: Sẽ luôn bên anh, người đàn ông đặc biệt của em)".

Thông tin này khiến cho người hâm mộ vô cùng tiếc nuối vì chuyện tình đẹp của cặp đôi. Dưới phần bình luận, Matt Liu cũng để lại dòng chia sẻ: "Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới". Có thể thấy cả hai đã chọn cách chia tay trong êm đẹp và vẫn coi nhau là những người bạn tốt. 

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Từ khóa:   Hương Giang Hương Giang hẹn hò Matt Liu

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