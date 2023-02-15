Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Lương Linh còn khiến nhiều người không khỏi chú ý trước dòng chia sẻ liên quan đến bạn trai: "Happy Valentine's Day. Nhân ngày đặc biệt xin phép công bố người yêu. Người yêu em là trai vùng Sapporo, Hokkaido, quốc tịch Nhật Bản. Anh có làn da trắng như tuyết mịn màng, rất yêu chiều em, không bao giờ phàn nàn càu nhàu em", nàng hậu gốc Cao Bằng hài hước chia sẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu gốc Cao Bằng khiến nhiều người không khỏi chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đùa nghịch tuyết đầy nhí nhảnh tại xứ sở mặt trời mọc.

Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019. Thời điểm đó, cô đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, người đẹp sinh năm 2000 còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô từng sở hữu điểm IELTS 7.5.

Được biết, Miss World Vietnam 2019 đang có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi thăm thú những địa điểm nổi tiếng nhất tại xứ sở hoa anh đào. Chân dài gốc Cao Bằng còn gây chú ý bởi gu thời trang trẻ trung mà không kém phần sang chảnh.

Hồi tháng 7/2022, Lương Thùy Linh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Nhờ vậy, người đẹp được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng “hoa hậu tri thức". Tháng 11/2022, Lương Thùy Linh xác nhận được bổ nhiệm làm giảng viên trợ giảng Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế trường Đại học Đại Nam.

Từ khi đăng quang Hoa hậu cho đến nay, Lương Thuỳ Linh chưa công khai bạn trai trước công chúng. Người đẹp từng cho biết, cô chưa yêu ai vì mải tập trung vào việc học. Hình mẫu lý tưởng về bạn trai trong tương lai, theo Thuỳ Linh, phải cao hơn mình một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, tức là thông minh, giỏi và vui tính, tiếng Anh lưu loát.

Thuỳ Linh không quá đặt nặng bạn trai của mình phải là Việt Kiều, sống ở nước ngoài từ nhỏ... mà đối với cô, điều quan trọng nhất là người đàn ông đó yêu thương, quan tâm và hiểu cô.

Chân dài kể lúc bé, nhiều bạn bè nói rằng có người thích cô nhưng “chẳng ai dám với tới". “Tôi nghĩ những người như vậy sẽ bị đánh trượt từ đầu. Vì họ không có bản lĩnh, không dám tiếp cận thì tại sao mình lại phải có mối quan hệ tình yêu với người như vậy. Tôi nghĩ mình còn trẻ, nên sẽ tập trung vào sự nghiệp trước. Đến khi tôi có tài chính hơn một chút, có quyền lực hơn thì lúc đó tôi sẽ nghĩ đến chuyện tình yêu”, cô chia sẻ.

Đồng thời, khi được hỏi về chuyện có quan trọng tài chính khi yêu, chân dài cho hay: “Chắc chắn là khi ở một địa vị là hoa hậu như tôi, có một nguồn tài chính khá ổn định thì tôi không thể quen một người thấp hơn. Đối với tôi, tôi luôn mong muốn có một người bạn trai hơn mình cả trí tuệ lẫn tài chính để có thể nhìn theo anh ấy nỗ lực cải thiện bản thân mỗi ngày”.