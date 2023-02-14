Bạn trai quỳ gối cầu hôn Phạm Quỳnh Anh, khung cảnh lãng mạn bên bãi biển ai nấy đều xuýt xoa

Trong ngày lễ tình nhân, Phạm Quỳnh Anh nhận được lời cầu hôn của bạn trai khiến cô xúc động.

Ngày 14/2, nhân ngày lễ tình nhân, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ bức ảnh hiếm cô được bạn trai cầu hôn ở bãi biển cách đây đúng một năm. Trong ảnh, nữ diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn, bên cạnh dòng chữ nổi bật "Marry Me". Những người bạn thân thiết của cặp đôi như Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh... cũng có mặt chứng kiến thời khắc thiêng liêng của cặp đôi. Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh được bạn trai cầu hôn. Ảnh: FBNV Còn nhớ một năm về trước, showbiz Việt xôn xao khi hội bạn thân gồm Minh Hằng, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy... đồng loạt chia sẻ một tấm ảnh trong mốc thời gian đáng nhớ 14/2/2022. Không chỉ đăng cùng nội dung, tất cả còn chia sẻ chung khoảnh khắc nâng ly chúc mừng trong một buổi tiệc tổ chức ở bãi biển. Phía sau là hình ảnh dòng chữ “Marry Me” dùng để cầu hôn.

Nhiều người đồn đoán nữ chính trong màn cầu hôn này có thể là Mai Phương Thúy hoặc Hoàng Thùy Linh, bởi lẽ hai mỹ nhân này còn độc thân. Thế nhưng sau đó thông tin được xác nhận, nhân vật chính hôm đó lại là Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh công khai có con với bạn trai vào giữa năm 2022. Ảnh: FBNV Trong một đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt vào tháng 6/2022, giọng ca Bụi bay vào mắt đã kể về màn cầu hôn bí mật của tình trẻ được "Gia đình văn hóa" hỗ trợ, lừa cô suốt mấy tháng: "Tôi sẽ kể tội Đông Nhi tại sân khấu này. Nói vui như vậy thôi vì thật sự tội của Đông Nhi đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Chính Đông Nhi là một trong những người bạn thân thiết trong gia đình văn hóa, có cả Mai Phương Thúy, Minh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh đã đồng lõa với 'nam chính' tổ chức buổi cầu hôn dành cho tôi và tôi đã bị lừa suốt cả tháng trời không hề biết gì.

Cho đến hôm đó, tôi mới thật sự được biết là được cầu hôn có ý nghĩa thế nào. Đó là những cảm xúc mà tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà đến. Điều đó xảy ra cũng giống như khi người đó xuất hiện đúng lúc tôi không tìm kiếm gì. Không tìm kiếm không có nghĩa là tôi không tin vào hạnh phúc, vì tôi còn quá nhiều điều phải lo trong đời sống. Đó là cuộc sống, sự nghiệp, hai đứa con của tôi." Vào ngày 20/7/2022, Phạm Quỳnh Anh chính thức hạ sinh con gái cho bạn trai. Trong hành trình vượt cạn, bạn trai luôn ở bên chăm sóc nữ ca sĩ. Ca sĩ nói bố bé Zoey là người vui nhất khi cô sinh. Bạn trai đồng hành cùng Phạm Quỳnh Anh trong hành trình vượt cạn. Ảnh: FBNV Thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai giúp cô không phải thức đêm một mình chăm con. Anh bế con, cho bé uống sữa. Anh túc trực, chăm sóc mẹ con cô cẩn thận, tỉ mỉ. Nhìn cách anh khéo léo, tận tình với mình và bé Zoey, cô cảm thấy bạn trai dường như đã sẵn sàng làm bố từ lâu. Phạm Quỳnh Anh không có ý định công khai danh tính bố của con thứ ba. Ca sĩ sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, cô nghỉ hát để giúp chồng - ông bầu Quang Huy - quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh nuôi dạy hai con gái - Tuệ Lâm (10 tuổi) và Tuệ An (5 tuổi). Những năm gần đây, cô trở lại với âm nhạc, phát hành loạt ca khúc Tất cả sẽ thay em, Cây xương rồng mạnh mẽ...

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