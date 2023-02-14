Chồng Tây than phiền MC Phương Mai chưa đủ gợi cảm, khuyến khích vợ sexy hết cỡ

Phương Mai là cái tên đình đám trong làng mẫu Việt những năm 2009-2010. Với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng cực chuẩn: 85-58-90, Phương Mai từng lọt top 10 cuộc thi siêu mẫu châu Á. Năm 2010 cô vào bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt. Người đẹp cũng từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012.

Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP HCM. Cô được biết đến là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thành công trên con đường nghệ thuật.

Ngoài vai trò người mẫu, diễn viên, Phương Mai còn dẫn một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, dấu mốc đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp của siêu người mẫu là năm 2014, khi cô chính thức tuyên bố giải nghệ nghề người mẫu để tập trung cho nghề MC.

Nhiều năm làm nghề, Phương Mai luôn trung thành với phong cách gợi cảm, gắn liền với danh xưng "MC sexy nhất showbiz Việt". Cô không e ngại những thiết kế hở bạo để tôn triệt vòng một đầy đặn, eo thon và đôi chân dài. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, người đẹp vẫn phát huy lợi thế hình thể bằng những trang phục nóng bỏng đã thành "thương hiệu".

Trong cuộc trò chuyện với báo chị gần đây, người đẹp 9X cho biết cô may mắn có ông xã tâm lý, luôn ủng hộ vợ theo đuổi con đường riêng cũng như tự do thể hiện bản thân. "Trong mối quan hệ của chúng tôi, chữ 'cấm' không tồn tại. Nếu như một người không yêu trọn vẹn, không ủng hộ mọi điểm tốt lẫn xấu của người mình quyết định lấy làm vợ/chồng thì bất hạnh biết bao. Lãng mạn quá không? Nhưng tôi tin vào điều đó một cách mạnh mẽ. Anh Marcin thừa tự tin và tự hào về vợ để luôn ủng hộ tôi sexy hết cỡ", Phương Mai nói trên VTC News.

Thậm chí cô còn cho biết, chồng Tây có lúc than phiền vì cô chưa đủ sexy: "Đôi khi tôi chưa sexy đủ khi đi chơi cùng anh, anh còn than phiền nữa. Thậm chí mẹ chồng tôi cũng ủng hộ sự táo bạo trong ăn mặc của tôi vì với bà, con dâu càng xinh đẹp và được nhiều người để ý thì càng 'oai'. Đương nhiên, bạn đừng nhầm lẫn gợi cảm với phản cảm. Tôi cũng không nhầm lẫn và luôn cố gắng tiết chế, chỉn chu hết mức có thể".

Tháng 6/2019, Phương Mai gây bất ngờ cho công chúng khi kết hôn. Bởi trước đó, nữ MC từng chia sẻ, cô yêu thích cuộc sống độc thân, tự lập. Ông xã của Phương Mai là một doanh nhân người Ba Lan, hiện là giám đốc một tập đoàn tư vấn tài chính nổi tiếng có trụ sở đặt tại Việt Nam.

Cuối tháng 11 cùng năm, Phương Mai sinh hạ con trai đầu lòng, có tên Ba Lan là Henryk, tên tiếng Việt là Thiên Vương. Chia sẻ về ông xã, Phương Mai cho biết anh là người cầu tiến, tài giỏi, có thành tựu xứng đáng nhưng không phải thuộc hàng đại gia "như lời đồn". Cô yêu anh bởi tính cách giản dị, cả hai có nhiều sở thích chung về du lịch và nuôi mèo.