Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân'

Giải trí 14/02/2023 16:37

Sự ngọt ngào, chu đáo của BTV Hoa Thanh Tùng - sếp lớn VTV - dành cho vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, ngay trước thềm ngày lễ Tình nhân, Hoa Thanh Tùng đăng tải hình ảnh của anh đang ôm một bó hoa lớn, có rất nhiều bông hồng lãng mạn. Nam MC tươi tắn đứng trước cửa hàng hoa. Anh bày tỏ: "Năm nào mình cũng làm mà chưa bao giờ hết bẽn lẽn". Kèm theo đó, "sếp lớn VTV" còn gắn tên bà xã Lan Phương của mình trong bài đăng.

Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân' - Ảnh 1

Ngay lập tức, nam MC được khen là anh chồng tuyệt vời. Nghệ sĩ Vân Dung khoái chí: "Anh chồng quốc dân đẹp trai... nhất ông đấy". Ca sĩ Lều Phương Anh và nhiều người cũng có chung một nhận xét. Còn Tự Long bình luận: "14/2 hát chúc mừng chàng trai". Người đồng nghiệp thân thiết là MC Đỗ Bạch Dương bày tỏ: "Haha, bẽn lẽn là bệnh từ xưa của chàng, tui biết", trong khi Hoa Thanh Tùng đề nghị người bạn "không cung cấp tài liệu".

Không ít bạn bè đã cho rằng bà xã Lan Phương của Hoa Thanh Tùng có một ông chồng tuyệt vời và chắc hẳn sẽ cười rất tươi khi nhận được món quà ngọt ngào là bó hoa lớn bên trên. Cũng có nhiều người đùa nam MC là "anh chàng bán hoa" hay yêu cầu anh "chụp xong rồi thì trả hoa lại cho cửa hàng".

Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân' - Ảnh 2
Nhiều người ca ngợi Hoa Thanh Tùng chính là "ông chồng quốc dân". Ảnh: Chụp màn hình

BTV Hoa Thanh Tùng và bà xã kết hôn năm 2003. Suốt nhiều năm qua, vợ chồng Hoa Thanh Tùng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu son sắt và bền chặt họ dành cho nhau. Trên báo chí hay cả mạng xã hội, cặp đôi luôn dành cho nhau những lời "có cánh".

Lan Phương là người phụ nữ đã chấp nhận xa gia đình, xa quê hương, từ Đà Nẵng theo chồng ra Hà Nội. Chị luôn là hậu phương vững chắc để chồng có thể yên tâm cống hiến cho công việc ở nhà đài với nhiều đặc thù riêng và bận rộn. Nếu không có vợ, sẽ không thể có một Hoa Thanh Tùng cả 365 ngày đều ở cơ quan, kể cả ngày lễ, ngày Tết.

Là người đứng sau thành công của chồng song bản thân Lan Phương cũng không quên phát triển sự nghiệp riêng của mình. Hiện tại, chị đang làm Giám đốc kinh doanh dự án của một tập đoàn lớn tại Việt Nam. Qua những bức ảnh mà hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng trẻ đẹp của Lan Phương. Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của chị, người ta lại tấm tắc câu nói: "Không có một loại mỹ phẩm nào làm đẹp cho người phụ nữ đắt bằng sự tử tế của người đàn ông bên cạnh họ".

Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân' - Ảnh 3
Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân' - Ảnh 4
Mỗi dịp lễ quan trọng trong năm, Hoa Thanh Tùng đều dành tặng vợ những món quà ý nghĩa. Ảnh: FBNV

Hoa Thanh Tùng và bà xã Lan Phương có một cậu con trai duy nhất tên là Hoa Tuấn Kiệt, hiện đã 18 tuổi. Cậu bé đang theo học tại một trường Quốc tế có mức học phí đắt đỏ tại Hà Nội. Ngoài việc học tập, Tuấn Kiệt còn rất hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Sếp lớn VTV bẽn lẽn mua hoa tặng vợ nhân ngày lễ tình nhân, được Vân Dung ca ngợi là 'ông chồng quốc dân' - Ảnh 5
Tổ ấm hạnh phúc của "sếp lớn VTV". Ảnh: FBNV

Hoa Thanh Tùng sinh năm 1975, là gương mặt MC đình đám của VTV. Từ những năm đầu thế kỷ 21, anh đã được khán giả VTV hâm mộ cuồng nhiệt trong vai trò MC nhiều chương trình nổi tiếng như Từ ánh mắt đến trái tim, Chuyện lạ Việt Nam, SV 2000... 

Hoa Thanh Tùng từng đảm nhận chức vụ Phó trưởng ban Thanh Thiếu niên VTV6 năm 2016, sau đó trở thành Phó Trưởng ban Thư ký Biên tập - Đài Truyền hình Việt Nam vào tháng 7/2021. Gần đây, Hoa Thanh Tùng tiếp tục gặt hái thành tựu khi chương trình Cuộc hẹn cuối tuần do anh chỉ đạo sản xuất thắng giải VTV Awards hạng mục Chương trình giải trí ấn tượng.

Từ khóa:   Hoa Thanh Tùng Vân Dung Tự Long

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