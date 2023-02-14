Tiến Linh nói gì khi bị dân mạng réo tên vụ nữ MC 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình'?

Giải trí 14/02/2023 13:28

Những ngày qua, vụ việc MC Thu Hà tố bị một cầu thủ nổi tiếng có hành động khiếm nhã với cô tại một khách sạn ở Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội.

Những ngày gần đây, MC Thu Hà (27 tuổi, ở TP.HCM) gây chú ý khi đăng tải clip chia sẻ về việc bị một cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam tán tỉnh.

Theo MC Thu Hà, cô có duyên gặp gỡ chàng cầu thủ này trong một lần cô làm MC dẫn chương trình. Sau đó, hai người đã kết bạn và tương tác qua lại trên mạng xã hội. Cầu thủ đã chủ động “thả thính", thậm chí là hứa hẹn vào TP.HCM để gặp cô sau khi thi đấu xong.

Vài tuần sau, cô có chuyến công tác ngoài Hà Nội và cầu thủ này ngỏ ý lo vé máy bay, khách sạn. Trước lời đề nghị đó, nữ MC cho rằng đây là cách bày tỏ, muốn chinh phục phái đẹp của đàn ông. Khi trò chuyện trực tiếp, người đẹp nhận ra đối phương không như những gì mình nghĩ. “Trai đểu chính hiệu luôn. Không biết người khác thế nào nhưng bạn này làm tôi sợ thật sự", MC Thu Hà nói trong clip.

Tiến Linh nói gì khi bị dân mạng réo tên vụ nữ MC 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình'? - Ảnh 1
MC Thu Hà tố bị cầu thủ nổi tiếng "gạ tình". Ảnh: FBNV

Theo đó, nữ MC kể khi lên nhận phòng, cô thấy đối phương đã đứng trước cửa đợi. Sau buổi ăn uống, trò chuyện, cầu thủ này cố ý lại gần, có hành động đi quá giới hạn nhưng nữ MC từ chối.

“Bạn đó bực tức bỏ về và thay đổi hẳn thái độ. Thậm chí sang ngày hôm sau, tôi được khách sạn thông báo đã bị cắt thẻ phòng, dù tôi đi công tác đến 2 ngày", MC Thu Hà cho hay. 

Cũng vì MC Thu Hà chia sẻ câu chuyện gây "sốc" nhưng giấu kín danh tính nhân vật "nam chính" nên càng khiến cộng đồng mạng không không khỏi tò mò. Thậm chí, không ít cầu thủ nổi tiếng như Tuấn Anh, Tiến Linh... bất ngờ bị cư dân mạng "réo tên" xoay quanh sự việc MC Thu Hà "tố" bị cầu thủ nổi tiếng "gạ tình". 

Trước những đồn đoán trái chiều từ cộng đồng mạng, nói trên báo Dân Việt, tiền đạo Tiến Linh cho biết anh không bận tâm đến sự việc này. Ngoài ra, Tiến Linh cũng bác bỏ tin đồn anh sắp lấy vợ với tờ báo này. 

Tiến Linh nói gì khi bị dân mạng réo tên vụ nữ MC 'tố' cầu thủ nổi tiếng 'gạ tình'? - Ảnh 2
Tiến Linh nói không quan tâm khi bị réo tên vào vụ ồn ào. Ảnh: Internet

Về phía MC Thu Hà, khi được đề cập đến một số cầu thủ đang bị cộng đồng mạng "réo tên" là nhân vật chính trong câu chuyện được cô chia sẻ. Nữ MC chia sẻ với Dân Việt: "Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc, danh dự của bất kỳ ai nên tôi xin phép không tiết lộ 'nam chính' thật sự là ai. Và khi mọi người phỏng đoán, tôi cũng không "bào chữa" cho bất kỳ ai, bởi khi tôi 'bào chữa' cho bạn này thì những người khác sẽ loại trừ, không phải anh A thì sẽ là anh B. Điều này sẽ gây ra tác dụng ngược. Có thể khi chỉ đích danh cầu thủ đó ra thì gây ra ảnh hưởng lớn đến công việc, thậm chí cầu thủ đó bị kỷ luật… và những điều này tôi cũng không nắm rõ.

Thực tế, tôi cảm thấy những cầu thủ như Tuấn Anh hay bất kỳ ai khác trong đội tuyển quốc gia đều có chuyên môn, giỏi trong lĩnh vực thi đấu chuyên môn của họ. Riêng về vấn đề cuộc sống riêng tư, tôi và mọi người nếu không tiếp xúc thì tôi không bình luận gì thêm".

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Nữ MC gây bão dư luận khi tố một cầu thủ "gạ tình" có cuộc sống sang chảnh như đại gia thực thụ.

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Từ khóa:   Tiến Linh MC Thu Hà MC Thu Hà bị gạ tình

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