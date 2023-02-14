Sau lùm xùm nợ nần 6 tỷ và bị cắt vai diễn, Dương Cẩm Lynh đã quay lại showbiz, phấn chấn khi gặp lại đồng nghiệp

Trong ảnh có thể thấy, nữ diễn viên xuất hiện với thần sắc rạng rỡ hơn trước. Cô tự tin vui vẻ với đồng nghiệp và ekip của chương trình. Người đẹp cũng diện trang phục kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, lịch sự.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh vừa đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng đồng nghiệp trong 1 dự án mới. Cô hào hứng bày tỏ: "Lâu ngày gặp lại 'người tình' khắc khẩu trong phim CockTail Cho Tình Yêu - Trương Minh Quốc Thái . Hôm nay được anh phỏng vấn trong một chương trình talkshow cùng nghệ sĩ BCHTH. Mời cả nhà đón xem ạ".

Tháng 1/2023, Dương Cẩm Lynh vướng ồn ào nợ 6 tỷ. Không chỉ vậy, nữ diễn viên tiếp tục gây tranh cãi bởi hình ảnh xuất hiện trong casino. Sau khi ồn ào nổ ra, nữ diễn viên đã thừa nhận cô từng đánh bài tại casino ở Phú Quốc. "Đấy là thời gian bị kẹt ngoài Phú Quốc, Lynh có đánh bài ở đó. Tối ngày, Lynh phải ở trong đấy. Lynh và chính người cũ đã đánh bài ở đó", nữ diễn viên chia sẻ. Tuy nhiên, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện nợ nần liên quan đến bài bạc.

Bài đăng trên của Dương Cẩm Lynh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi những lời chúc mừng đến cô và mong chờ ngày trở lại chính thức với nghệ thuật của nữ nghệ sĩ.

Video Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Internet

Ngoài ra, hình ảnh cô xuất hiện trong sòng bài cũng gây nên những ý kiến trái chiều. Ảnh: Internet

Sau khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống từ việc kinh doanh cho đến việc mất hợp đồng diễn xuất giá trị. Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp phải cảnh khổ sở như vậy sau nhiều năm làm nghệ thuật.

Trong một đoạn chia sẻ, Dương Cẩm Lynh từng cho biết cô nhận tin bị cắt vai trong khi còn đang chuẩn bị tới cảnh của mình. Theo thỏa thuận, ở ngày quay đầu nữ diễn viên sẽ nhận về một phần cát-xê, tiền chuyển vào buổi trưa. Khi thông tin về việc ồn ào nợ nần được lan truyền trên mạng ê-kíp phim đã quyết định hủy vai diễn của cô ngay sau đó.

Chia sẻ về vấn đề này, Dương Cẩm Lynh cũng thấu hiểu được nỗi khổ của đoàn phim cũng như chấp nhận thực tế. “Đau đớn lắm. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ không được mời đóng phim nữa rồi. Tôi còn một dự án năm sau sẽ làm, không biết người ta có cắt mất vai của tôi luôn không. Giờ tôi không dám nói gì cả. Nhà sản xuất có lo lắng riêng của họ, tất cả là do tôi", cô tâm sự.

Nữ diễn viên suy sụp khi nhiều chuyện liên tiếp xảy đến, tên tuổi bị ảnh hưởng. Ảnh: Internet

Sau vụ việc, dù không tiếp tục đi diễn nhưng nữ diễn viên sinh năm 1982 vẫn chăm chỉ bán hàng online, cố gắng kiếm tiền trả nợ và lo cho các con. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá xa, làm công chúng thất vọng về mình. Ngoài ra, cô cũng hoạt động trong một số lĩnh vực nghệ thuật trước khi chính thức trở lại mạnh mẽ hơn với các bộ phim truyền hình. Động thái lần này như một tín hiệu vui cho Dương Cẩm Lynh sau hàng loạt biến cố xảy ra.