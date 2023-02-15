Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào?

Dù khoe bạn gái nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương để tránh sự soi mói của cư dân mạng.

Khép lại cuộc chiến giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc "bình thường hóa" mối quan hệ, quyết định làm bạn và cùng chăm sóc con trai nhỏ. Từ đấu tố gay gắt, tưởng như khó nhìn mặt, giờ đây cả hai đã có thể thoái mái chung khung hình, thậm chí bị soi hành động khoác vai thân mật. Điều này khiến nhiều người hy vọng họ sẽ tái hợp, mang lại tổ ấm trọn vẹn cho bé Tin. Tuy nhiên, cặp đôi khẳng định hiện hai người không thể quay về bên nhau, việc họ làm hóa giải mâu thuẫn chỉ vì không muốn con trai tổn thương. Nhật Kim Anh bên cạnh con trai cùng chồng cũ. Ảnh: FBNV Đã nhiều năm sau chia tay, cả Nhật Kim Anh và Bửu Lộc đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai, dường như những ồn ào hậu ly hôn khiến hai người thận trọng hơn.

Mới đây, dân tình phát hiện chồng cũ Nhật Kim Anh đã công khai khoe người mới trên trang cá nhân. Ngay trong lễ Valentine, anh công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng. Trong khi Bửu Lộc diện sơ mi trắng cực bảnh bao thì cô gái này lại diện đầm cúp ngực sexy. Cả hai còn không ngại khóa môi nhau ngọt ngào. Bửu Lộc công khải ảnh khóa môi cực ngọt bạn gái. Ảnh: FBNV Dù khoe bạn gái nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương để tránh bớt lời ra tiếng vào và sự soi mói của cư dân mạng.

Khi chồng cũ công khai bạn gái mới, Nhật Kim Anh lại trải qua ngày Valentine hạnh phúc bên con trai. Cô đăng tải bức ảnh cùng con trai đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn kèm chia sẻ dễ thương: "Va lung tung" cùng tình yêu to bự". Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" và con trai trong ngày lễ Valentine. Ảnh: FBNV Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc năm 2014. Tuy nhiên sau vài năm chung sống, cặp đôi đường ai nấy đi, nữ diễn viên nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ. Một thời gian sau, Nhật Kim Anh liên tục đăng đàn tố Bửu Lộc và nhà chồng cũ gây khó dễ cô trong việc thăm nom. Cùng với đó là cuộc chiến pháp lý kéo dài khoảng 3 năm của sao nữ, nhằm mục đích giành lại quyền nuôi quý tử. Tuy nhiên, sau 3 năm kiện tụng, vụ án của Nhật Kim Anh quay về điểm xuất phát, khi được tuyên xét xử lại từ đầu. Thay vì tiếp tục cuộc chiến pháp lý, Nhật Kim Anh quyết định dừng lại cùng chồng cũ, tìm được tiếng nói chung với mong muốn tốt nhất cho sự phát triển của con trai.

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ Để con trai có một gia đình trọn vẹn, Hoàng Oanh và chồng cũ gác lại quá khứ không vui của cả hai.

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