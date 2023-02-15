Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào?

Hậu trường 15/02/2023 09:44

Dù khoe bạn gái nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương để tránh sự soi mói của cư dân mạng.

Khép lại cuộc chiến giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc "bình thường hóa" mối quan hệ, quyết định làm bạn và cùng chăm sóc con trai nhỏ. Từ đấu tố gay gắt, tưởng như khó nhìn mặt, giờ đây cả hai đã có thể thoái mái chung khung hình, thậm chí bị soi hành động khoác vai thân mật. Điều này khiến nhiều người hy vọng họ sẽ tái hợp, mang lại tổ ấm trọn vẹn cho bé Tin. Tuy nhiên, cặp đôi khẳng định hiện hai người không thể quay về bên nhau, việc họ làm hóa giải mâu thuẫn chỉ vì không muốn con trai tổn thương.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào? - Ảnh 1
Nhật Kim Anh bên cạnh con trai cùng chồng cũ. Ảnh: FBNV

Đã nhiều năm sau chia tay, cả Nhật Kim Anh và Bửu Lộc đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai, dường như những ồn ào hậu ly hôn khiến hai người thận trọng hơn.

Mới đây, dân tình phát hiện chồng cũ Nhật Kim Anh đã công khai khoe người mới trên trang cá nhân. Ngay trong lễ Valentine, anh công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng. Trong khi Bửu Lộc diện sơ mi trắng cực bảnh bao thì cô gái này lại diện đầm cúp ngực sexy. Cả hai còn không ngại khóa môi nhau ngọt ngào.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào? - Ảnh 2
Bửu Lộc công khải ảnh khóa môi cực ngọt bạn gái. Ảnh: FBNV

Dù khoe bạn gái nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương để tránh bớt lời ra tiếng vào và sự soi mói của cư dân mạng.

Khi chồng cũ công khai bạn gái mới, Nhật Kim Anh lại trải qua ngày Valentine hạnh phúc bên con trai. Cô đăng tải bức ảnh cùng con trai đi chơi ở một trung tâm mua sắm lớn kèm chia sẻ dễ thương: "Va lung tung" cùng tình yêu to bự".

Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào? - Ảnh 3
Nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" và con trai trong ngày lễ Valentine. Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc năm 2014. Tuy nhiên sau vài năm chung sống, cặp đôi đường ai nấy đi, nữ diễn viên nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ.

Một thời gian sau, Nhật Kim Anh liên tục đăng đàn tố Bửu Lộc và nhà chồng cũ gây khó dễ cô trong việc thăm nom. Cùng với đó là cuộc chiến pháp lý kéo dài khoảng 3 năm của sao nữ, nhằm mục đích giành lại quyền nuôi quý tử.

Chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới, công khai ảnh khóa môi ngọt ngào? - Ảnh 4

Tuy nhiên, sau 3 năm kiện tụng, vụ án của Nhật Kim Anh quay về điểm xuất phát, khi được tuyên xét xử lại từ đầu. Thay vì tiếp tục cuộc chiến pháp lý, Nhật Kim Anh quyết định dừng lại cùng chồng cũ, tìm được tiếng nói chung với mong muốn tốt nhất cho sự phát triển của con trai.

 

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ

Để con trai có một gia đình trọn vẹn, Hoàng Oanh và chồng cũ gác lại quá khứ không vui của cả hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh và chồng cũ chồng cũ Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 52 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang