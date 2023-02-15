MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ

Hậu trường 15/02/2023 06:00

Để con trai có một gia đình trọn vẹn, Hoàng Oanh và chồng cũ gác lại quá khứ không vui của cả hai.

Ngay từ khi thông báo ly hôn chồng Tây, Á hậu Hoàng Oanh đã khẳng định rằng cô và chồng cũ sẽ luôn giữ quan hệ tốt đẹp với nhau để cùng nuôi dạy con trai, không để cậu bé lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của một trong hai phía. 

Cách đây không lâu, Jack Cole đã đăng tải loạt ảnh đi chơi cùng một cô gái xinh đẹp, dường như là bạn gái mới của anh. Hoàng Oanh sau đó đã bỏ theo dõi Jack trên trang cá nhân, khiến nhiều người cho rằng hai bên đã “cạch mặt” nhau. Thế nhưng sau đó "nàng Hậu" đã giữ lời hứa khi để con trai liên tục được gặp bố và vui vầy như 1 tổ ấm trọn vẹn.

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ - Ảnh 1

Sau dịp Tết 2023, MC Hoàng Oanh và bố mẹ ruột đã cùng nhau sang Mỹ để đưa nhóc tỳ thăm ông bà nội. Tại "xứ sở cờ hoa", Hoàng Oanh và Jack thoải mái lộ diện cạnh nhau, cả nhà 3 người vui vẻ xuất hiện chung khung hình. Thậm chí, nữ MC còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân thiết bên mẹ chồng cũ.

Đáng nói nhất, Hoàng Oanh còn có hành động khó ai làm được sau khi ly hôn chính là ôm chặt lấy chồng cũ để chụp ảnh cùng con trai. Mẹ bỉm còn tiết lộ nhóc tỳ đã có những ngày nghỉ ngơi, vui chơi hào hứng bên cách anh chị em họ ở Mỹ. Chỉ với chi tiết này, Hoàng Oanh đã thể hiện mối quan hệ "hiếm có khó tìm" với người cũ hậu biến cố tan vỡ.

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ - Ảnh 2
Hoàng Oanh ôm chặt chồng cũ để đưa con trai đi chơi bằng xe mô tô. Ảnh: FBNV

 

MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ - Ảnh 3
MC Hoàng Oanh thoải mái ôm eo chồng cũ, hạnh phúc bên con trong ngày hội ngộ - Ảnh 4
Hoàng Oanh và Jack đưa con trai cùng bố mẹ của anh đi chơi nhiều nơi. Ảnh: FBNV

Trước đó, Hoàng Oanh và Jack Cole từng dính tin đồn hội ngộ ở Phú Quốc cách đây ít tháng. Cặp đôi tình cờ đăng ảnh check in cùng một thời điểm, động thái của người đẹp và chồng cũ ngoại quốc khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ và có phần nể phục cách ứng xử văn minh của cả hai. Đúng như chia sẻ khi thông báo ly hôn của Hoàng Oanh, dù không còn là vợ chồng nhưng cô và Jack vẫn cùng nhau nuôi dạy con trai một cách tốt nhất, không để bé thiếu vắng tình cảm gia đình.

Được biết, Hoàng Oanh và Jack Cole quen biết nhau cuối tháng 10/2017, cuối năm 2019, hôn lễ được tổ chức tại TP HCM. Cả hai giải quyết thủ tục ly hôn hồi tháng 4/2022 sau hơn một năm chung sống.

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt giải á hậu. Người đẹp từng hoạt động ở vai trò MC cho các sự kiện, chương trình truyền hình, đóng một số phim điện ảnh như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba... Trong đó, Tháng năm rực rỡ - phim do đạo diễn Quang Dũng thực hiện - là tác phẩm thành công nhất cô tham gia với doanh thu 85 tỷ đồng.

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