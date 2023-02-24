Sự kiện do Hương Giang tổ chức bị 'tuýt còi' phút chót vì lý do gì?

Giải trí 24/02/2023 06:03

Chiều 23/2, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM yêu cầu hủy sự kiện của Hương Giang trước giờ diễn ra, sự việc này được lan truyền, gây xôn xao mạng xã hội.

Chiều 23/2, sự kiện công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức dự kiến bắt đầu lúc 14h nhưng bị hủy phút chót. Vụ việc khiến các khách mời, thí sinh và giới truyền thông phải ra về dù đã có mặt. 

Theo dự kiến, sự kiện sẽ giới thiệu top 20 của chương trình Miss International Queen VietNam 2023 (sân chơi nhan sắc dành cho người chuyển giới). 

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Hoa hậu Hương Giang rời khỏi địa điểm tổ chức khi sự kiện bị hủy. Ảnh: Internet

Trả lời báo chí, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết hồ sơ xin phép họp báo của đơn vị này chưa đủ thủ tục nên không chấp thuận. "Phía Hương Giang chủ động dừng sự kiện khi được thông báo. Vì thế, Sở chưa xử lý", đại diện Sở cho biết.

Đại diện Ban Tổ chức Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 cho biết: "Ban đầu công ty đã tiến hành đầy đủ mọi thủ tục về việc xin phép tổ chức sự kiện theo quy định. Tuy nhiên, đến trưa ngày 23/2, chúng tôi nhận được thông báo của Sở về việc có một số giấy tờ chưa hợp lệ. Chúng tôi chấp hành và chủ động hủy bỏ để bổ sung thêm hồ sơ. Do nhận thông báo sát giờ diễn ra sự kiện đã công bố từ trước, êkíp chưa kịp thông tin với thí sinh, khách mời và truyền thông".

Sự kiện do Hương Giang tổ chức bị 'tuýt còi' phút chót vì lý do gì? - Ảnh 2
Hương Giang và ban giám khảo trong chương trình Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Ảnh: Internet

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trở lại sau hai lần tổ chức. Cuộc thi do công ty của Hương Giang tổ chức, diễn ra từ cuối năm 2022. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 4 tại TP.HCM.

Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Thí sinh chiến thắng sẽ tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2023 ở Thái Lan.

Năm 2020, đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss International Queen là Bùi Đình Hoài Sa. Cô dừng chân ở top 12 cuộc thi.

Miss International Queen được tổ chức từ năm 2004, và là cuộc thi dành riêng cho người chuyển giới nữ. Từ lần đầu tiên đến nay, cuộc thi luôn được tổ chức bởi một công ty Thái Lan.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Miss International Queen

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