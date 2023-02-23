Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Giang khiến nhiều khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh chân trái đang được băng bó. Nữ diễn viên cho biết bản thân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, vẫn đang trong quá trình hồi phục, phải tập đi mỗi ngày. Bên dưới bài đăng, nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời động viên, hỏi thăm sao phim Nhà bà Nữ.

Mùa Tết Quý Mão, Lê Giang là gương mặt nổi bật khi tham gia hai dự án Nhà bà Nữ ( Trấn Thành đạo diễn) và Chị chị em em 2 (Vũ Ngọc Đãng). Trong đó, Nhà bà Nữ - phim Lê Giang đóng chính - gây bão phòng vé, doanh thu đến nay đã vượt 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án còn tấn công thị trường quốc tế, chuẩn bị khởi chiếu ở nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Singapore và Canada.

Thời gian qua, Lê Giang khiến nhiều khán giả lo lắng về vấn đề sức khỏe . Cuối tháng 11/2022, nữ diễn viên nhập viện cấp cứu do suy nhược cơ thể. Sao phim Nhà bà Nữ từng chi tiền để sang Hàn Quốc kiểm tra sức khỏe tổng quát theo lời khuyên của Hari Won. Thời điểm đó, cô thông báo tin vui cho khán giả rằng trộm vía bản thân đang rất ổn.

Lê Giang trong phim "Nhà bà Nữ" gây sốt thời gian vừa qua. Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Lê Giang có cuộc sống sung túc, viên mãn bên 3 con. Chị có nhà đẹp, xe hơi xịn, kim cương, đồ hiệu... Nhìn vào sự sang chảnh của Lê Giang hiện tại, khó hình dung chị từng trải qua khoảng thời gian khó khăn nơi xứ người.

Sau khi ly hôn với nghệ sỹ Duy Phương, Lê Giang từng có 5 năm sang Úc định cư cùng người chồng thứ hai, kém tuổi chị. Tuy nhiên thay vì có cuộc sống mới tốt đẹp, khoảng thời gian ở Úc luôn là nỗi ám ảnh đối với nữ nghệ sỹ.

Cuộc hôn nhân thứ hai không mấy hạnh phúc, Lê Giang luôn phải một mình tự lo liệu mọi chuyện khi ở Úc. Nhớ lại những ngày tháng đó, Lê Giang đều cảm thấy mệt mỏi, khổ sở. "Ngày ngày ngồi làm nail cho người ta, tôi ngậm ngùi khóc thầm trong lòng vì nghĩ ở Việt Nam cần gì sẽ có người làm cho mình, giờ thì phải ngồi làm cho người ta. Mấy năm đó, tôi khóc mỗi đêm. Tôi cứ kêu thầm với ông trời: Sao con khổ thế này", nữ nghệ sỹ từng thổ lộ.

Nhiều năm tháng chấp nhận bôn ba xứ người, bỏ dở niềm đam mê nghệ thuật nhưng Lê Giang cũng chẳng có được gia đình hạnh phúc. Một lần nữa, hôn nhân đổ vỡ, chị rơi vào bế tắc. Năm 2015, Lê Giang cùng con trở về quê hương. Lê Giang bắt đầu lại sự nghiệp nghệ thuật và được khán giả đón nhận, yêu mến. Lê Giang được đánh giá là có sự nhanh nhạy trong nét diễn, có thể biến chuyển linh hoạt, trải nghiệm nhiều lĩnh vực từ phim ảnh, ca hát, gameshow...