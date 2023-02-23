Giữa hàng loạt thị phi, O Sen Ngọc Mai bật khóc trước thái độ của khán giả sau đêm diễn

Thời gian qua, hình ảnh của O Sen Ngọc Mai bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ồn ào liên tiếp xảy ra.

Ngọc Mai có thể xem là một trường hợp đặc biệt trong showbiz tính đến hiện tại. Bước ra từ chương trình Ca sĩ mặt nạ (The Mask Singer) với ngôi vị quán quân, nhưng cô lại phải chịu làn sóng anti mạnh mẽ, với nhóm antifan lên tới hơn 55 ngàn thành viên. Chưa từng có quán quân chương trình âm nhạc nào lại bị anti dữ dội như vậy. Cách đây không lâu, một họa sĩ từng lên tiếng cho rằng Ngọc Mai trịch thượng, sân si. Hay gần đây nhất, loạt ảnh cũ trong đám cưới giọng ca 8X với một người đàn ông khác được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến mọi người bất ngờ.

Thời gian này, O Sen Ngọc mai đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đồng hành với cô trong chuyến đi này là ông xã Quốc Nghiệp. Mới đây, "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường đêm diễn của bà xã - "O Sen" Ngọc Mai. Trở lại sau ồn ào thị phi, Ngọc Mai vẫn được khán giả yêu thương và đón nhận. Sau đêm diễn, vợ chồng "O Sen" đã nán lại chụp ảnh cùng khán khả. Trước tình cảm của mọi người dành cho mình, Ngọc Mai đã không kìm được cảm xúc và bật khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc cho thấy mặc những thị phi, nữ ca sĩ vẫn luôn được công chúng đón nhận và ủng hộ bởi tài năng và giọng hát.

Ngọc Mai bật khóc trước tình cảm của khán giả. Ảnh: FBNV Một niềm hạnh phúc nữa danh cho Ngọc Mai đó chính là không chỉ có khán giả mà cô luôn có Quốc Nghiệp đồng hành trên mọi nẻo đường. Sau khi tạm gác sự nghiệp, Quốc Nghiệp dành thời gian cho gia đình, kề vai sát cánh hộ tống bà xã đi lưu diễn khắp nơi. Vừa được chồng yêu hết lòng, vừa được khán giả ủng hộ, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất dành cho một người nghệ sĩ như Ngọc Mai. Quốc Nghiệp và "O Sen" Ngọc Mai gặp trong một chuyện công tác ở nước ngoài. Cặp đôi mới đăng ký kết hôn vào năm 2015 và chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại, họ đang sống hạnh phúc bên hai con nhỏ xinh xắn và ngoan ngoãn. Quốc Nghiệp kể, anh với ca sĩ Ngọc Mai đến với nhau như một mối duyên tiền định. Lần đầu tiên, cả hai gặp nhau là khi đi chung đoàn trong chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa ở Pháp năm 2011. Bắt đầu từ đây, cả hai quen biết rồi nên duyên với nhau. Dù gặp phải những ồn ào như vậy nhưng "O Sen" Ngọc Mai vẫn bình thản đối mặt và được chồng yêu thương. Vừa qua khi khoe ảnh nũng nịu bên chồng, quán quân "Ca sĩ mặt nạ" - The Masked Singer còn được chồng động viên: "Có anh về, em sẽ ngủ ngon thôi. Yêu em nhiều".

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