Võ Hoàng Yến gây lo lắng khi tiết lộ bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch mắt cá chân

Hậu trường 23/02/2023 06:34

Chia sẻ của Võ Hoàng Yến làm netizen xót xa cho đôi chân bạc tỷ của nàng mẫu đắt giá bậc nhất sàn catwalk Việt.

Trên trang cá nhân mới đây, Võ Hoàng Yến gây chú ý khi đăng tải những bức ảnh chân tay có nhiều vết thương, bầm tím. Siêu mẫu tiết lộ bệnh thoái hóa khớp gối của cô tái phát và bị tràn dịch mắt cá chân khi ghi hình chương trình Sao nhập ngũ. 

Đây là một chương trình thực tế về quân đội đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực: truyền hình, sân khấu, âm nhạc... được phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, VTV3 và HTV3.

Siêu mẫu cho biết: “Trong lúc ghi hình chương trình, tôi phải chạy bộ trên cầu thang nhiều quá nên khớp gối lỏng ra. Bác sĩ yêu cầu tôi không được vận động mạnh. Tuy nhiên, tình trạng không quá nghiêm trọng".

Võ Hoàng Yến gây lo lắng khi tiết lộ bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch mắt cá chân - Ảnh 1
Võ Hoàng Yến gây lo lắng khi tiết lộ bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch mắt cá chân - Ảnh 2
Võ Hoàng Yến gây lo lắng khi tiết lộ bị thoái hóa khớp gối, tràn dịch mắt cá chân - Ảnh 3
Khi tham gia "Sao nhập ngũ", Võ Hoàng Yến bị đau do bệnh thoái hóa khớp gối tái phát. Ảnh: FBNV

Mặc dù đôi chân gặp vấn đề không mong muốn, nhưng Võ Hoàng Yên tuyên bố "sẽ không đầu hàng, không bỏ cuộc. Thất bại thảm hại nhất là khi bạn thua chính cuộc đua của chính bản thân mình”.

Theo siêu mẫu sinh năm 1988 chia sẻ, cô bị đau đầu gối từ lâu và chứng thoát vị đĩa đệm khiến cô gặp khó khăn khi tham gia The Face Vietnam 2018. Căn bệnh nhiều lần tái phát khiến Hoàng Yến gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng cuộc sống. Dẫu vậy, siêu mẫu vẫn tỏ thái độ rất lạc quan, luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trong chương trình đang tham gia.

Quản lý của Võ Hoàng Yến cho biết thêm, mặc dù gặp vấn đề sức khỏe, bệnh thoái hóa khớp tái phát nhưng chân dài vẫn nhiệt tình khi ghi hình Sao nhập ngũ. Cô nén đau, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ của chương trình. "Võ Hoàng Yến không muốn làm "cục tạ" ảnh hưởng mọi người nên luôn hết mình tham gia", quản lý siêu mẫu bật mí.

Do đặc thù nghề người mẫu và là giáo viên giảng dạy, Võ Hoàng Yến phải đứng nhiều, mang giày cao gót, catwalk cường độ cao. Những lúc như vậy, cô luôn bị đau 2 đốt sống lưng cuối. Thậm chí Võ Hoàng Yến từng phải dừng ghi hình để đi cấp cứu vì đau rút cột sống, giãn tĩnh mạch.

Trải qua 15 năm hoạt động trong ngành người mẫu, Võ Hoàng Yến hiện tại vẫn là cái tên hot trong giới khi thường xuyên xuất hiện trên sàn runway với vai trò vedette (người mẫu sáng giá nhất), là "nàng thơ" sáng giá của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi tinh thần của Võ Hoàng Yến, động viên cô sớm bình phục.

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Võ Hoàng Yến đang tận hưởng chuyến du lịch tại Mỹ cùng bạn trai. Ảnh: FBNV

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988 tại TP HCM, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Cô thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn với vai trò vedette. Người đẹp cũng làm giám khảo nhiều chương trình như: Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

Về đời tư, Võ Hoàng Yến đang hẹn hò người bạn trai sống tại Mỹ. Cô lên kế hoạch đám cưới trong năm nay sau lần trì hoãn hồi tháng 7/2020 do Covid-19. Gần đây, Võ Hoàng Yến gây chú ý khi sang Mỹ hội ngộ bạn trai sau 1 năm xa cách.

 

 

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Từ khóa:   Võ Hoàng Yến The Face Vietnam Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

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