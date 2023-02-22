Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim

Hậu trường 22/02/2023 16:10

Biểu cảm vui vẻ, thoải mái chụp ảnh lưu niệm tại đám tang khiến Trịnh Kim Chi, Lý Hùng nhận ý kiến trái chiều.

Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào lúc 0h30 ngày 20/2, sau thời gian chống chọi bệnh tật. Sự ra đi của nghệ sĩ quá cố khiến làng giải trí Việt vô cùng tiếc thương. Những ngày qua, nhiều khán giả và sao Việt đến thắp hương tiễn biệt nghệ sĩ gạo cội. Chiều tối ngày 21/2, anh em Lý Hùng - Lý Hương cũng đã có mặt tại viện dưỡng lão để tiễn biệt tiền bối thân thiết.

Tại đây, họ gây tranh cãi khi thể hiện biểu cảm vui vẻ, thoải mái chụp ảnh lưu niệm cùng Trịnh Kim Chi.

Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 1
Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 2
Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 3
Lý Hùng, Lý Hương và Trịnh Kim Chi tạo dáng chụp hình tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: TTVH

Với hành động này, ba diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Theo đó, khán giả cho rằng bộ ba nên có thái độ có chừng mực, tinh tế hơn ở nơi trang nghiêm. 

Nhiều tên tuổi đình đám khác cũng đến tham dự như nghệ sĩ Bạch Lan, Thành Lộc, Phi Điểu, Bạch Tuyết, Kim Cương,... Số đông các sao Việt bày tỏ sự xót thương, buồn bã chia buồn cùng gia quyến. Những nghệ sĩ đều diện trang phục kín đáo, có tông trầm để thể hiện sự tôn trọng, kính nể với người đã khuất. 

Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 4
Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 5
Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 6

Sau 2 ngày diễn ra tang lễ, vào sáng nay (22/2), lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim đã diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tại lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim, các con của bà đã bật khóc, ai nấy cũng không khỏi đau buồn. Dẫu vậy vẫn cố gắng để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 7
Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 8
Các con của nghệ sĩ Thiên Kim trong giây phút cuối tiễn biệt mẹ. Ảnh: Ngoisao.vn

 

Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 9
Nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo linh cữu đồng nghiệp. Ảnh: Ngoisao.vn

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Diệu Hiền cũng ra đưa tiễn người bạn của mình. Bà ngồi trầm lặng nhìn lễ an táng diễn ra. Nghệ sĩ Thiên Kim sẽ được hỏa táng và đem tro cốt bà về chùa Nghệ sĩ. 

Trịnh Kim Chi, Lý Hùng gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế tại đám tang nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh 10

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp sông Gianh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với Ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn vọng phu (sáng tác: Lê Thương), Lời người ra đi (sáng tác: Trần Hoàn). Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh.

Bà nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Bà đảm nhận nhiều dạng vai, nhưng quen thuộc nhất là vai người mẹ, người bà. Các phim ghi dấu ấn của bà là Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn...

Đưa nghệ sĩ Thiên Kim về nơi an nghỉ: Các con bật khóc trong giờ phút tiễn biệt, nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo

Đưa nghệ sĩ Thiên Kim về nơi an nghỉ: Các con bật khóc trong giờ phút tiễn biệt, nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo

Sáng nay (22/2), linh cữu nghệ sĩ Thiên Kim được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Thiên Kim Lý Hùng Lý Hương Trịnh Kim Chi

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