Sau 2 ngày diễn ra tang lễ, vào sáng nay (22/2), lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim đã diễn ra tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tại lễ an táng của nghệ sĩ Thiên Kim, các con của bà đã bật khóc, ai nấy cũng không khỏi đau buồn. Dẫu vậy vẫn cố gắng để đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Các con của nghệ sĩ Thiên Kim trong giây phút cuối tiễn biệt mẹ. Ảnh: Ngoisao.vn

Nghệ sĩ Diệu Hiền lặng lẽ nhìn theo linh cữu đồng nghiệp. Ảnh: Ngoisao.vn

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Diệu Hiền cũng ra đưa tiễn người bạn của mình. Bà ngồi trầm lặng nhìn lễ an táng diễn ra. Nghệ sĩ Thiên Kim sẽ được hỏa táng và đem tro cốt bà về chùa Nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp sông Gianh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với Ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn vọng phu (sáng tác: Lê Thương), Lời người ra đi (sáng tác: Trần Hoàn). Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh.

Bà nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Bà đảm nhận nhiều dạng vai, nhưng quen thuộc nhất là vai người mẹ, người bà. Các phim ghi dấu ấn của bà là Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn...