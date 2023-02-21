Con trai nghệ sĩ Thiên Kim lên tiếng khi bị nói bỏ bê, không thương mẹ già

Sôi nổi với nghề diễn nhưng cuộc đời bà lại nhiều nỗi buồn. Cố nghệ sĩ từng tâm sự không được con cái thương. Trong đám tang của bà, con trai đã lên tiếng trần tình.

Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời lúc 0h30 ngày 20/2 tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Bà mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp và từng được điều trị ở Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện quận 8 (TP.HCM). Những ngày cuối đời, bà được người thân chăm sóc tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim tâm sự không được mẹ chăm sóc từ nhỏ, uống sữa ngoài. Bà ngoại nuôi nấng anh và chị gái ở Gò Vấp, trong khi đấng sinh thành ở Sài Gòn. Xa cách từ nhỏ, không có sự quấn quýt, anh thấy việc mẹ nói con cái không thương là điều đương nhiên.

Trong một video đăng tải trên TikTok, con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim đã chia sẻ về chuyện bị nói không thương nên mẹ mới phải chịu cảnh vậy. Anh cho biết điều này do chính đấng sinh thành phát ngôn. Lúc đầu nghe con trai cố nghệ sĩ cũng cảm thấy bực, khó chịu.

"Mẹ tôi đẻ ra, vì công việc đi diễn, đi đóng phim theo chiều dài lịch sử nên giao cho bà ngoại nuôi. Thì mẹ tôi không thể đòi hỏi mến tay mến chân của con mình. Cái điều đó nó cũng chính xác chứ. Khi về già rồi mẹ tôi sẽ thấy sao con có vẻ không thương mình. Nó cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì không có cái ôm ấp, nuôi nấng, chăm sóc con từ nhỏ đến lớn lên thì không có cái sự mến tay mến chân của người mẹ", con trai cố nghệ sĩ tâm sự.

Con trai cố nghệ sĩ Thiên Kim thừa nhận mẹ từng nói con cái không thương mình. Ảnh: Chụp màn hình TikTok ChumChum

Nghệ sĩ Thiên Kim lập gia đình năm 19 tuổi nhưng chỉ hơn 1 năm thì chồng bà qua đời, để lại cho bà một đứa con. Ở cuộc hôn nhân tiếp theo, Thiên Kim sinh thêm 4 người con nhưng cuộc hôn nhân cuối cùng cũng không mang lại cho bà hạnh phúc. Nghệ sĩ Thiên Kim phải một nách nuôi 5 người con.

“Tôi làm nhiều việc lắm, miễn có tiền để nuôi thân, nuôi 5 đứa con và 5 đứa cháu của người dì. Cũng may là các đạo diễn đều thương tôi, có vai diễn nào phù hợp đều kêu tôi” - nghệ sĩ Thiên Kim kể trong chương trình.

Năm 2002, khi tất cả con cháu đã lập gia đình, nghệ sĩ Thiên Kim lựa chọn vào Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ TPHCM để dưỡng già. Bà cho biết các con cháu bà đều không giàu có. Bản thân nữ nghệ sĩ không muốn làm gánh nặng cho con cháu nên vào Viện sống để có bạn bè.

Tuy nhiên, khi có vai diễn, Thiên Kim vẫn nhận lời tham gia. Theo bà, ở tuổi xế chiều có được việc làm là niềm vui bởi với tuổi già, đáng sợ nhất là bị mang tiếng ăn bám. Những vai diễn dù nhỏ, dù ít cát-xê, đối với Thiên Kim đều không quan trọng. Bà vẫn đi diễn, vẫn đem số tiền ít ỏi đó chia sẻ với những nghệ sĩ trong Viện.

“Tôi đi đóng vì tình yêu nghề chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thậm chí có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời. Vì thế nên tôi nghèo, đến cuối đời cũng không có cái nhà để ở” - nữ nghệ sĩ từng bộc bạch như vậy.