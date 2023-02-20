Diễn viên Thiên Kim qua đời sau thời gian điều trị bạo bệnh. Những ngày cuối đời, bà được người thân chăm sóc tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Sáng 20/2, showbiz Việt đau buồn trước tin nghệ sĩ gạo cội Thiên Kim đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90. Được biết, bà mất vào 0h30 rạng sáng 20/2. Nữ nghệ sĩ ra đi tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM) trong vòng tay của con cháu.

Theo cáo phó, linh cữu của bà sẽ được đặt tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ từ ngày 20 đến ngày 22/2 để người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến viếng và đưa tiễn bà lần cuối. Sau đó, cố nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Đa Phước - Bình Chánh.

Diễn viên Trịnh Kim Chi có mặt từ rất sớm.

Các con trai của cố nghệ sĩ túc trực bên linh cữu mẹ.

Nhiều nghệ sĩ thương tiếc khi hay tin. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - chia sẻ: “Vĩnh biệt nghệ sĩ Thiên Kim. Sau khi bàn bạc với gia đình về lễ tang, chúng tôi sẽ thông tin đến anh chị em đồng nghiệp cùng khán giả yêu quý cô. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim”.

Hồng Vân viết: "Mong cô siêu thoát và mau được về bên Phật. Thương cô". Tài tử Lý Hùng nói dịp Tết Quý Mão, anh và gia đình vào khu dưỡng lão thăm bà, gần như không nhận ra Thiên Kim vì nghệ sĩ sụt nhiều cân. Hồi tháng 10/2022, khi vào bệnh viện quận 8 phát quà thiện nguyện, anh tình cờ gặp nghệ sĩ khám bệnh ở đó. Lúc đó, bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nắm tay anh trò chuyện không rời.

Thời gian qua, bà dần suy yếu vì thận, tiểu đường, cao huyết áp, thấp khớp. Sau khi mắc Covid-19 hồi cuối năm ngoái, bà gặp nhiều biến chứng, giảm 10 kg trong hơn một tháng.

Nhiều năm qua, Thiên Kim vẫn sôi nổi đóng phim. Sức yếu, bà từ chối những lời mời đóng ở các tỉnh, chủ yếu nhận những dự án quay tại TP HCM, như các phim quảng cáo. Bà từng nói: "Tôi đóng vì tình yêu nghề vẫn âm ỉ mấy chục năm nay, chứ không phải vì tiền. Ai kêu gì, tôi đóng nấy. Thỉnh thoảng, có sinh viên vào đây nhờ tôi đóng giúp dự án của các em, tôi vẫn nhận lời". Niềm vui của bà ở tuổi xế chiều là được sum vầy bên các bạn hữu Viện dưỡng lão, như Ngọc Đáng, Diệu Hiền.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh năm 1934 trong một gia đình có 3 chị em gái. Cha bà là kép độc Sáu Đỏ.

Năm 8 tuổi, bà bước vào sân khấu với các vai đào nhí rồi sớm thành danh với vai Điêu Thuyền trong tuồng Phụng Nghi đình. Năm 1955, khi đang đứng trên sân khấu Nguyễn Văn Hảo diễn vở Lấp sông Gianh (soạn giả Kinh Luân), bà bị chấn thương nghiêm trọng.

Sau đó, bà chuyển sang đóng phim, kịch nói. Nghệ sĩ Thiên Kim được khán giả nhớ đến qua nhiều bộ phim như Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn... Nghệ sĩ Thiên Kim hưởng tuổi già trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM) từ năm 2001 cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.