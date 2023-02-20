Theo đó nghệ sĩ Thiên Kim qua đời vào rạng sáng 20/2/2023 tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ TP HCM. Hiện chương trình tang lễ và lễ viếng đang được ban quản lý bàn bạc với gia đình và sẽ thông báo sau.

Sáng 20/2, làng giải trí Việt đã đón nhận tin buồn khi nghệ sĩ Thiên Kim, vốn gắn liền với loạt vai diễn trong các phim truyền hình đình đám qua đời ở tuổi 90.

Ngay sau khi thông tin nghệ sĩ Thiên Kim qua đời được chia sẻ, nhiều sao Việt đã để lại lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ.

NSƯT Trịnh Kim Chi viết trên trang cá nhân: "Vĩnh biệt nghệ sĩ Thiên Kim. Sau thời gian bệnh nặng, nghệ sĩ Thiên Kim đã ra đi vào 0h30 ngày 20/2/2023 tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ TP HCM. Hiện tại ban quản lý đang bàn bạc với gia đình về chương trình lễ tang và sẽ thông báo đến anh chị em đồng nghiệp cùng các khán giả đã từng yêu quý cô. Xin chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Thiên Kim".

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh viết: "Tạm biệt cô!".

MC Quỳnh Hoa viết: "Xin được chia buồn cùng gia đình cô! Nhớ gương mặt và nụ cười phúc hậu của cô!".

Diễn viên Bích Hằng viết: "Ôi...Cầu mong cô được vãng sanh cõi Tây phương cực lạc".

Diễn viên Trịnh Tú Trung viết: "Cầu mong cô bình yên nơi đất Phật...".

Diễn viên Hòa Hiệp viết: "Thương quá. Ngoại Kim đi rồi".

Tài tử Lý Hùng nói dịp Tết Quý Mão, anh và gia đình vào khu dưỡng lão thăm bà, gần như không nhận ra Thiên Kim vì nghệ sĩ sụt nhiều cân. Hồi tháng 10/2022, khi vào bệnh viện quận 8 phát quà thiện nguyện, anh tình cờ gặp nghệ sĩ khám bệnh ở đó. Lúc đó, bà vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nắm tay anh trò chuyện không rời.

Lý Hùng cùng em gái Lý Hương đến thăm nghệ sĩ Thiên Kim hồi đầu năm 2023. Ảnh: Internet

Hồi đầu tháng 1/2023, gia đình xác định tinh thần cho tình huống xấu nhất khi nghệ sĩ mất nhận thức, nguy kịch. Trước đó, sức khỏe nghệ sĩ Thiên Kim suy giảm nhanh vì bệnh thận, cao huyết áp, tiểu đường... Nghệ sĩ đã 5 lần nhập viện tại Bệnh viện Thống Nhất (quận Tân Bình) và Bệnh viện Quận 8. Tuy nhiên, bác sĩ đề nghị trả về điều trị tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Thiên Kim tên đầy đủ là Đoàn Thiên Kim, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Cha của bà là kép độc Sáu Đỏ (thầy của cố NSƯT Hoàng Giang). Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, đến năm 1955, sau vở diễn Lấp sông Gianh, bà chuyển sang tân nhạc. Lúc bấy giờ, bà biểu diễn chung sân khấu với Ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn vọng phu (sáng tác: Lê Thương), Lời người ra đi (sáng tác: Trần Hoàn). Dần dà, bà chuyển sang lĩnh vực kịch nói, phim ảnh.

Bà nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất với hàng trăm bộ phim, từ chính diện đến phản diện, vai chính lẫn phụ. Bà đảm nhận nhiều dạng vai, nhưng quen thuộc nhất là vai người mẹ, người bà. Các phim ghi dấu ấn của bà là Vĩnh biệt đàn bà, Võ sĩ bất đắc dĩ, Vua sân cỏ, Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn...