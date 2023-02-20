Hậu tin đồn khó khăn tài chính phải bán nhà nuôi con, Hòa Minzy tiết lộ tình trạng sức khỏe gây lo lắng

Người đẹp Bắc Ninh thừa nhận bản thân đang cảm thấy phiền muộn trước tình trạng này bởi sắp tới cô vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô chia sẻ khoảnh khắc đang thực hiện chăm sóc da do bị kích ứng, nguyên nhân đến từ việc nguồn nước tại chung cư bị nhiễm khuẩn, bản thân cô lại có làn da nhạy cảm. "Da mặt đang mỹ mãn đùng cái nước tại toàn chung cư bị nhiễm khuẩn. Cô nàng có làn da nhạy cảm dễ kích ứng như tôi thật quá phiền muộn huhu. Điều quan trọng sắp diễn ra, phải đẹp lại nhanh nào ối giời ơi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Người đẹp Bắc Ninh thừa nhận bản thân đang cảm thấy phiền muộn trước tình trạng này bởi sắp tới cô vẫn còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Bài đăng của Hòa Minzy nhanh chóng nhận về sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đa số đều gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn cô sẽ nhanh chóng phục hồi. Vừa qua, Hòa Minzy vướng vào nghi vấn đang gặp khó khăn, không đủ tài chính nuôi bé Bo - con trai đầu lòng. Nhiều người đồn đoán nữ ca sĩ đã bán đi biệt thự ở Hà Nội để lo cho con trai. Trước thông tin này, Hoà Minzy đã lên tiếng làm rõ. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cho biết: "Em chưa bao giờ bảo bán nhà nuôi Bo, cũng chưa bao giờ bảo phải bán hàng nuôi Bo luôn. Bịa gì mà bịa kinh thiên động địa".

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, thời gian gần đây, Hoà Minzy còn tranh thủ bán hàng qua mạng. Nữ ca sĩ từng lên tiếng chia sẻ lý do lấn sân sang kinh doanh: "Hiện tại trong cuộc sống của Hoà có nhiều mục đích để sống cũng như dùng tiền để chi tiêu. Thế cho nên Hoà muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát chính. Hoà muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau. Trong đó, có các mục đích về xã hội nữa. Khi Hoà kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hoà làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hoà có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hoà đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy". Nữ ca sĩ đang nỗ lực và hoạt động chăm chỉ để cống hiến, báo hiếu với bố mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-tin-on-kho-khan-tai-chinh-phai-ban-nha-nuoi-con-hoa-minzy-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-gay-lo-lang-557630.html