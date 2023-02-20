Dân mạng xúc động hình ảnh Siu Black nuôi heo tại quê nhà, tiếc nuối ánh hào quang một thời của 'họa mi núi rừng'

Cuộc sống của ca sĩ Siu Black trải qua nhiều khúc thăng trầm. Cô từng liên tục vướng vào ồn ào, nợ nần khiến bầu show quay lưng, khán giả thất vọng.

Mới đây, loạt hình ảnh ca sĩ Siu Black diện đồ bộ băm rau cho heo ăn tại quê nhà khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chị trông ốm hơn trước khá nhiều. Không còn hào quang của một ngôi sao, "Họa mi núi rừng" trông như bao bà nội trợ bình thường khác.

Thay bằng cảnh tất bật chạy show, công việc mỗi ngày của Siu Black giờ đây là đều đặn 5h sáng ra vườn hái rau cho heo ăn, chiều chiều chở ngô đi xay cám.

Chị cho biết, mỗi ngày, mình thức dậy lúc 4 giờ sáng chuẩn bị nấu cám heo. Chị xây hẳn chuồng heo sau nhà để tiệc chăm sóc và quản lí thêm nhiều công việc khác. Bên cạnh chăn nuôi gia súc gia cầm, chị cùng chồng còn làm thêm nước mắm thủ công để kiềm thêm tiền sinh hoạt gia đình.

Siu Black chăm sóc đàn heo tại quê nhà. Ảnh: Chụp màn hình

Người hâm mộ tiếc nuối cho một tài năng... Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi mở rộng quy mô chăn nuôi hơn 40 con heo, Siu Black từng nhiều lần thua lỗ vì giá heo trong nước sụt giảm.

"Đàn heo trước, tôi đã bán rồi nhưng bị lỗ, còn đàn lần này hơn 40 con. Đàn heo này là toàn bộ tài sản của tôi đầu tư vào. Có thời điểm thương lái trả 20 ngàn đồng/kg, nhưng mỗi ngày đàn heo nhà tôi ngoài rau ra còn ăn 3 bao cám, 305 ngàn đồng/bao, bán vậy lỗ nhiều lắm nên tôi không bán", Siu Black trải lòng.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Cuộc sống ở quê vất vả lắm nhưng tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi được ở bên cạnh con cháu. Dù đôi tay có lấm lem bùn đất, không còn quần áo xúng xính như khi làm nghệ sĩ nhưng tôi đỡ đau đầu và áp lực hơn rất nhiều".

Siu Black tiết lộ, bên cạnh niềm đam mê với âm nhạc, lý do cô đồng ý quay lại sân khấu lần này một phần vì khoản nợ ngân hàng hơn 700 triệu đồng.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng. Theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Chị từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà sống.