Hiền Hồ trở lại showbiz từ lời kêu gọi của khán giả?

Nữ ca sĩ cho biết người yêu nhạc đang mong ngóng cô trở lại và cô quyết định tái xuất.

Hiền Hồ có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Nổi tiếng sau bản hit Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, giọng ca sinh năm 1997 ngoài giọng hát giàu cảm xúc còn được khán giả yêu mến nhờ tính cách ngây ngô, đáng yêu. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2022, nữ ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm khi lộ loạt ảnh thân mật cùng đại gia U60 đã có gia đình. Thời điểm đó, trước áp lực lớn từ dư luận, Hiền Hồ đã lên tiếng xin lỗi, cầu mong sự tha thứ và lui về "ở ẩn" hơn 6 tháng trời. Đến tháng 9/2022, cô nàng bất ngờ tái xuất bất chấp gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Dù đã cố gắng sống kín tiếng nhưng hễ có bất cứ động thái nào thì cô nàng lại bị đông đảo antifans "tấn công" bằng cách chỉ trích, tẩy chay.

Cho đến tối ngày 18/2, trên trang Instagram cá nhân, Hiền Hồ lần đầu tiên có chia sẻ về chuyện tình cảm và thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô nàng đã đăng tải một dòng trạng thái gây chú ý: "Người rất tốt. Không gặp sẽ tốt hơn". Đáng nói, nữ ca sĩ còn đính kèm hình ảnh đống rác như ẩn ý về ai đó. Dòng trạng thái khó hiểu của Hiền Hồ. Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải, động thái này của Hiền Hồ đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng và còn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô nàng đang ẩn ý về chuyện tình cảm và thất vọng về ai đó. Cũng có dân mạng "đoán già đoán non" đây chỉ là một "chiêu trò" truyền thông giống với việc Sơn Tùng M-TP đổi ảnh đại diện Facebook thành màu đen để gây sự chú ý trước khi ra sản phẩm mới. Đáng nói, không ít antifans "mượn gió bẻ măng", đổ xô vào dưới bài đăng của nữ ca sĩ để bình luận đầy khiếm nhã.

Nhiều người đồn đoán sự trở lại của Hiền Hồ cùng với nhiều comment kêu gọi, thể hiện ý mong chờ, hóng một sản phẩm mới nhất từ nữ ca sĩ. Khán giả bình luận sau bài đăng của Hiền Hồ. Ảnh: Chụp màn hình Trả lời báo chí, Hiền Hồ cho biết: "Hiền đọc hết các comment của khán giả và Hiền thật sự cám ơn sự trông ngóng, tin tưởng mà các bạn đã dành cho mình. Thời gian qua, Hiền đã tập trung và suy nghĩ rất nhiều. Âm nhạc là đam mê, là một phần cuộc sống của Hiền, Hiền hầu như không thể sống mà thiếu âm nhạc. Chính những comment động viên, trông ngóng ấy như một động lực khiến Hiền quyết định phải làm "cái gì đó" cho đam mê của mình". Cô cũng cho biết thêm: "Tấm ảnh mới đây chính là kết quả mà thời gian qua Hiền đã tập trung hết tâm huyết để thực hiện. Trong sản phẩm mới này, với bản thân Hiền đó là một sự 'lột xác' thật sự. Từ hình ảnh, giai điệu đến ca từ, Hiền đã rất cố gắng và hết lòng. Tất nhiên, có quá nhiều sự mong ngóng như vậy thì Hiền không thể làm sơ sài được. 'Bứt phá' như thế nào thì các bạn cố gắng chờ Hiền đến ngày 23/2 nha". Nữ ca sĩ khẳng định trở lại vì lời kêu gọi của khán giả. Ảnh: FBNV Sau khoảng nửa năm im ắng vì ồn ào tình ái, Hiền Hồ đã chính thức trở lại làng giải trí với show diễn đầu tiên vào tháng 9/2022. Sau đó nữ ca sĩ liên tiếp chạy show, thậm chí tham dự họp báo của đồng nghiệp. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, sự việc Hiền Hồ bị hủy show diễn tại một trường đại học cho thấy số đông khán giả vẫn chưa chấp nhận sự trở lại của Hiền Hồ.

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