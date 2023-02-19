Đan Trường lộ dấu hiệu tuổi tác thấy rõ sau thời gian bị bệnh

Hậu trường 19/02/2023 15:50

Được mệnh danh là 'nam ca sĩ không tuổi' của showbiz Việt, nhưng Đan Trường cũng không thể chiến thắng được thời gian.

Đan Trường là cái tên gắn nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt. Nam ca sĩ được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu, Tình đơn phương,... 

Ngoài giọng hát ấn tượng, ngoại hình của nam ca ca sĩ 7X khiến không ít fan girl mê mẩn. Mặc dù đã ngoại tứ tuần, nhưng anh Bo vẫn không thay đổi gì nhiều so với đây 20 năm trước khi bước vào nghề. Anh được mệnh danh là "người đàn ông trẻ mãi không già" của showbiz Việt.

Đan Trường lộ dấu hiệu tuổi tác thấy rõ sau thời gian bị bệnh - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, Đan Trường lại bất ngờ để lộ dấu hiệu tuổi tác. Trong hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, "anh Bo" để lộ nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt và phần da chùng ở cằm. Từng được mệnh danh là nam thần không tuổi thì có lẽ đến hiện tại Đan Trường cũng không thể chiến thắng được sự khắc nghiệt của thời gian.

Đan Trường lộ dấu hiệu tuổi tác thấy rõ sau thời gian bị bệnh - Ảnh 2
Đan Trường lộ dấu hiệu tuổi tác. Ảnh: FBNV

Dẫu lộ dấu hiệu tuổi tác nhưng không thể phủ nhận về dáng dấp Đan Trường vẫn rất phong độ. Những năm qua, anh rất chăm chỉ tập gym, nhờ có dáng dấp bảnh bao nên anh kết hợp với phong cách ăn mặc trẻ trung rất đẹp và giúp nam ca sĩ hack được tuổi tác của mình.

Thời gian gần đây, Đan Trường tiết lộ anh bị bệnh về mắt và phải nghỉ ngơi. Nam ca sĩ chia sẻ trước sự thay đổi của bản thân: "Người ta có câu đời người ngắn ngủi lắm, nên hãy sống sao cho đáng sống. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy đúng. Hai mươi mấy tuổi là tuổi mới học xong, là tuổi chuẩn bị hành trang bước vào đời. Ba mươi mấy tuổi là trải đời. Bốn mươi mấy tuổi là lúc đúc kết và lấy đó làm kinh nghiệm. Quay đi quay lại cũng thấy hết nửa đời người rồi.

Gần 30 năm tuổi xuân của mình bận rộn liên tục, cứ nghĩ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi... Nhưng hình như sắp bắt đầu lại từ đầu thì phải... Thông báo nhẹ đôi mắt mình giờ yếu quá nên sẽ ít xem điện thoại lại đó cả nhà ơi".

Đan Trường lộ dấu hiệu tuổi tác thấy rõ sau thời gian bị bệnh - Ảnh 3

Về tình cảm, năm 2013, giọng ca Kiếp ve sầu lên xe hoa cùng doanh nhân Thủy Tiên và sang Mỹ định cư. Năm 2017, Đan Trường và vợ đón con trai đầu lòng tên Thiên Từ. Tuy nhiên, năm 2021 nam ca sĩ thông báo ly hôn sau 8 năm chung sống trong sự tiếc nuối của khán giả. Sau ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy Thiên Từ.

 

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Từ khóa:   Đan Trường Vbiz showbiz Việt

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