Sau ồn ào tình ái với đại gia U60, Hiền Hồ bất ngờ trải lòng: 'Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn'

Chia sẻ khó hiểu của Hiền Hồ đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hiền Hồ có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt. Nổi tiếng sau bản hit Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, giọng ca sinh năm 1997 ngoài giọng hát giàu cảm xúc còn được khán giả yêu mến nhờ tính cách ngây ngô, đáng yêu. Tuy nhiên, hồi đầu năm 2022, nữ ca sĩ bất ngờ trở thành tâm điểm khi lộ loạt ảnh thân mật cùng đại gia U60 đã có gia đình. Thời điểm đó, trước áp lực lớn từ dư luận, Hiền Hồ đã lên tiếng xin lỗi, cầu mong sự tha thứ và lui về "ở ẩn" hơn 6 tháng trời. Đến tháng 9/2022, cô nàng bất ngờ tái xuất bất chấp gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Dù đã cố gắng sống kín tiếng nhưng hễ có bất cứ động thái nào thì cô nàng lại bị đông đảo antifans "tấn công" bằng cách chỉ trích, tẩy chay.

Cho đến tối ngày 18/2, trên trang Instagram cá nhân, Hiền Hồ lần đầu tiên có chia sẻ về chuyện tình cảm và thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô nàng đã đăng tải một dòng trạng thái gây chú ý: "Người rất tốt. Không gặp sẽ tốt hơn". Đáng nói, nữ ca sĩ còn đính kèm hình ảnh đống rác như ẩn ý về ai đó. Chia sẻ gây chú ý của Hiền Hồ. Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải, động thái này của Hiền Hồ đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng và còn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô nàng đang ẩn ý về chuyện tình cảm và thất vọng về ai đó. Cũng có dân mạng "đoán già đoán non" đây chỉ là một "chiêu trò" truyền thông giống với việc Sơn Tùng M-TP đổi ảnh đại diện Facebook thành màu đen để gây sự chú ý trước khi ra sản phẩm mới. Đáng nói, không ít antifans "mượn gió bẻ măng", đổ xô vào dưới bài đăng của nữ ca sĩ để bình luận đầy khiếm nhã.

Có thể thấy, dù ồn ào đã qua gần 1 năm nhưng vẫn có không ít khán giả vẫn còn cái nhìn tiêu cực với sự xuất hiện của Hiền Hồ. Trước phản ứng tiêu cực từ một bộ phận công chúng, giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng luôn giữ thái độ im lặng, làm lơ. Đối với động thái khó hiểu mới nhất, phía nữ ca sĩ cũng chưa có bất cứ phản hồi nào. Còn nhớ trước đây, Hiền Hồ từng chia sẻ: "Xác định theo con đường nghệ thuật, làm nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Mà khi một người làm gì người ta cũng không để ý nữa thì đó là điểm rơi rồi. Tôi không muốn như thế một tí nào. Tôi vẫn muốn khán giả nhớ tới tôi bằng sản phẩm âm nhạc nhiều hơn là những việc ngoài lề".

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