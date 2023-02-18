Chồng tỷ phú của Đỗ Mỹ Linh gây bàn tán vì hành động kém 'ga lăng' với bà xã

Hành động không mở cửa xe cho vợ của doanh nhân Đỗ Vinh Quang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trở thành nàng dâu hào môn có tiếng, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được quan tâm từ công chúng. Không còn kín tiếng như trước, thời gian gần đây, vợ chồng Đỗ Vinh Quang tích cực xuất hiện cùng nhau. Hễ mỗi lần sánh bước, Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang lại gây chú ý. Tối qua (17/2), Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang có mặt tại sân Hàng Đẫy để theo dõi 1 trận bóng. Khoảnh khắc hậu trường của cả hai được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và anh rể đi bóng đá. Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, khoảnh khắc cặp vợ chồng đình đám ra về, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ khi cả hai không nắm tay nhau. Dù trước đó luôn dính nhau như sam. Thậm chí, một số khoảnh khắc netizen còn “soi” ra Chủ tịch CLB Hà Nội luôn đi trước và không mở cửa xe ô tô giúp vợ. Nàng hậu tự mở cửa xe khi ra về. Ảnh: Chụp màn hình Nhiều tranh cãi từ đây nổ ra. Một bộ phận nhỏ netizen cho rằng Đỗ Vinh Quang thiếu tinh tế, kém ga lăng với Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ không thể nói lên bản chất vấn đề, netizen cần có cái nhìn thoáng hơn tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi dưới 1 bài viết cho rằng chồng Đỗ Mỹ Linh kém ga lăng với vợ Là con trai thứ hai của bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang nổi tiếng với vai trò là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC). Đặc biệt, anh nắm giữ chức vụ khi mới 25 tuổi, được coi là chủ tịch trẻ nhất của một CLB bóng đá trong nước. Bên cạnh sự nghiệp thành công, điều khiến công chúng yêu thích Đỗ Vinh Quang là tính cách vui vẻ, tình cảm nhất là khi ở bên cạnh vợ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cặp đôi kết hôn, chính thức về chung nhà vào cuối năm 2022 sau 2 năm hẹn hò. Thời điểm yêu nhau, cả hai khá kín tiếng, không công khai mối quan hệ trên mạng xã hội nhưng nhiều lần lộ hint, được bắt gặp sánh đôi trong nhiều sự kiện. Hiện tại, cả hai thoải mái hơn trong việc nói về “nửa kia”, đặc biệt là chủ tịch. Trên thực tế, Đỗ Vinh Quang là doanh nhân chứ không phải người hoạt động trong showbiz nên kín tiếng và chỉ bắt đầu cởi mở hơn khi chia sẻ về chuyện cá nhân một chút thời gian gần đây. Trong ngày trọng đại của cả hai, doanh nhân Đỗ Vinh Quang phát biểu: "Đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế".

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