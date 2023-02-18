Ngọc Sơn gây tranh cãi khi tâng bốc Hồ Văn Cường quá đà, một bậc tiền bối gạo cội lại khuyên 'giữ phong độ giữ cả nhân cách'

Hậu trường 18/02/2023 15:43

Cách chỉ dạy của Ngọc Sơn và nghệ sĩ gạo cội dành cho Hồ Văn Cường hoàn toàn khác nhau.

Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trẻ nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả, đặc biệt là kể từ ngày được sự nâng đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. 

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip gây tranh cãi về cách dạy bảo Hồ Văn Cường khác nhau của 2 nghệ sĩ gạo cội Ngọc Sơn và Hương Lan. Nếu như cách chia sẻ của Ngọc Sơn về Hồ Văn Cường nhận về nhiều về ý kiến trái chiều thì phần chia sẻ của Hương Lan lại nhận được nhiều lời khen.

Theo đó, tại một đêm nhạc ở Đà Lạt diễn ra vào tháng 5/2022, Ngọc Sơn đã giới thiệu Hồ Văn Cường bằng những lời "có cánh": "Xin mời ngôi sao ca nhạc Hồ Văn Cường. Mình cứ xem như con cháu của mình, mình cứ đưa lên trên trời là tốt thôi có gì đâu. Theo tôi, đây là ngôi sao trong lòng tôi, trong lòng mọi người. Là một ngôi sao trẻ thật sự...".

Ngọc Sơn gây tranh cãi khi tâng bốc Hồ Văn Cường quá đà, một bậc tiền bối gạo cội lại khuyên 'giữ phong độ giữ cả nhân cách' - Ảnh 1

Tuy nhiên, việc liên tục gọi Hồ Văn Cường là "ngôi sao", "đưa lên trên trời",... bị nhiều netizen xem là không khiêm tốn, dễ khiến nam ca sĩ trẻ nảy sinh lòng tự mãn. Nhiều khán giả cũng chỉ ra Hồ Văn Cường cũng chưa đến mức để có thể gọi là "ngôi sao", nhất là khi nam ca sĩ trẻ liên tục đối diện với các luồng ý kiến trái chiều vì phong độ giọng hát lên xuống thất thường. 

Trong khi đó tại đêm nhạc phòng trà vào tháng 12/2022, Hồ Văn Cường cũng có dịp song ca với danh ca Hương Lan - "tượng đài" dòng nhạc trữ tình quê hương. Sau khi hát xong, Hương Lan đã dành cho Hồ Văn Cường nhiều lời khuyên trên con đường làm nghề: "Trên con đường nghệ thuật phải học hỏi nhiều thêm và cố gắng làm sao không những giữ tiếng hát của mình, giữ phong độ mà phải giữ luôn cả nhân cách của mình".

Ngọc Sơn gây tranh cãi khi tâng bốc Hồ Văn Cường quá đà, một bậc tiền bối gạo cội lại khuyên 'giữ phong độ giữ cả nhân cách' - Ảnh 2

Ngay lập tức, khán giả đã không khỏi có sự so sánh khi Hương Lan đã dành những lời khuyên rất đúng đắn cho một nam ca sĩ trẻ đang ở giai đoạn phát triển, điều này trái ngược với cách mà Ngọc Sơn nói về Hồ Văn Cường một cách tương đối khoa trương như đã đề cập.

Trưởng thành từ Thần tượng âm nhạc nhí (The Voice Kids) 2016, Hồ Văn Cường từ một cậu bé nhà nghèo đi hát đám cưới bỗng chốc trở thành ngôi sao được khán giả yêu mến.

Sau đó, khi được cố ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi và chỉ dạy, Hồ Văn Cường ít nhiều học hỏi từ giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre. 

Một thời gian sau, anh và cố ca sĩ xảy ra mâu thuẫn, đến khi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường tách khỏi công ty của mẹ nuôi. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường vô định, lạc lõng. Anh ở trọ cùng bố mẹ ruột trong một phòng trọ tại TPHCM.

Nam ca sĩ cũng không thể đi hát do vỡ giọng. Thời điểm đó, Hồ Văn Cường ít nói, giao tiếp hạn chế vì những áp lực từ dư luận.

Tuy nhiên, may mắn sau đó Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn dìu dắt, chỉ dạy và rèn luyện lại giọng hát, Hồ Văn Cường cũng được Ngọc Sơn dẫn đi diễn và giao lưu với khán giả.

Ngọc Sơn gây tranh cãi khi tâng bốc Hồ Văn Cường quá đà, một bậc tiền bối gạo cội lại khuyên 'giữ phong độ giữ cả nhân cách' - Ảnh 3

Năm 2023, Hồ Văn Cường đã bước sang tuổi 20. Hình ảnh, phong cách Hồ Văn Cường đã thay đổi hẳn so với trước đây. Nếu trước đây, nam ca sĩ nhút nhát và ngại giao tiếp, giờ đây anh đã ra dáng một chàng trai trưởng thành hơn.

 

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Ngọc Sơn Hương Lan

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