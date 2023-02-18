Gương mặt Hari Won thay đổi sau khi mắc bệnh gây liệt nửa cơ mặt

Hậu trường 18/02/2023 10:04

Thời gian qua, Hari Won đều đặn đến bác sĩ để châm cứu mong chấm dứt hẳn bệnh tình.

Mới đây, trên kênh Youtube của Hari Won đã đăng tải đoạn clip mà cô muốn một lần trả lời tất tần tật mọi câu hỏi mà fan lẫn cư dân mạng thắc mắc.

Nữ ca sĩ tiết lộ tình trạng sức khỏe ở thì hiện tại đau thời gian điều trị bệnh: "Bản thân Hari cảm thấy hiện tại mình đã đỡ rất nhiều. Mặt cũng thấy đổi xíu xíu nhưng nhìn kĩ mới thấy, còn lại nhìn thì bình thường. Mọi thứ đã rất ổn. Hari điều trị ở chỗ châm cứu đó mọi người. Bác sĩ người Hàn Quốc chuyên điều trị liệt nửa mặt. Một tuần ít nhất là đi một lần. Có tuần Hari đi đến 3 ngày".

Gương mặt Hari Won thay đổi sau khi mắc bệnh gây liệt nửa cơ mặt - Ảnh 1
Gương mặt Hari Won thay đổi sau khi mắc bệnh gây liệt nửa cơ mặt - Ảnh 2
Hari Won cho biết gương mặt cô thay đổi nhỏ nhưng nhìn kỹ mới thấy. Ảnh: Chụp màn hình

Vào ngày 2/8/2022, Hari Won cho biết trước đó ít ngày, cô bị sưng tay, đau cơ, người mệt mỏi. Cô nghĩ triệu chứng mình gặp phải là hệ quả của việc tập gym nhiều. Đi khám tại một bệnh viện ở TP HCM, cô được bác sĩ kết luận bị viêm cơ, bệnh sẽ khỏi sau một tuần. Tuy nhiên, cơ mặt ca sĩ vẫn bị căng khiến cô không thể cười.

Hari Won sau đó liên hệ với một bác sĩ ở Hàn Quốc, được chẩn đoán bị liệt bell trái (liệt dây thần kinh mặt) do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương. "Nguyên nhân của bệnh này có thể do tôi bị stress, mất ngủ", cô nói.

Gương mặt Hari Won thay đổi sau khi mắc bệnh gây liệt nửa cơ mặt - Ảnh 3

Giọng ca Anh cứ đi đi nói nhìn gương mặt mình trong gương và thấy mặt bên trái bị đơ, cô tủi thân, cả ngày không dám cười vì sợ khuôn miệng bị méo. Đa số ảnh đăng trên mạng xã hội gần đây, cô không cười hoặc chỉ mỉm cười nhẹ. Cô lo lắng vì lịch làm việc dày đặc, không thể hoãn. "Tôi thấy mình đẹp nhất khi cười nhưng bây giờ không thể, đây là điều quá khủng khiếp. Tôi từng nghĩ mình tiêu đời rồi, làm nghệ thuật mà mắc bệnh này thì sao tiếp tục được. Nếu những ngày tới mọi người thấy tôi không cười hoặc cười che miệng thì hãy thông cảm", cô tâm sự.

Gương mặt Hari Won thay đổi sau khi mắc bệnh gây liệt nửa cơ mặt - Ảnh 4

Hồi tháng 11/2020, trong chương trình Chị em chúng mình, Hari Won tiết lộ cô chưa thể sinh con vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Người đẹp phát hiện bị ung thư cuối năm 2012, đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh", cô từng nói. Thời gian qua, cô rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục, ăn uống đầy đủ.

Hari Won sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Cô được khán giả biết đến từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013, sau đó vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016, sau sáu tháng yêu.

 

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