Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành

Hậu trường 17/02/2023 19:55

Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ về mẹ ruột trên trang cá nhân khiến người hâm mộ xúc động.

Mới đây, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một hình ảnh có nội dung: "Bà ngoại là người đôi lúc gánh vác nhiệm vụ làm mẹ đến hai lần. Lần thứ nhất là cho con, lần thứ hai là cho cháu. Cứ như vậy một đời tần tảo trôi qua bằng tất cả sự hi sinh và tình thương cho con cháu". Nữ ca sĩ không giấu khỏi sự tự hào và hạnh phúc khi nói về mẹ ruột: "Mẹ tôi đó, mà không cho chăm thì biết tay".

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 2
Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Trạng thái mới nhất của Hồ Ngọc Hà đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng vì đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ nhắc về mẹ ruột của mình. Qua chia sẻ, có thể thấy mẹ 3 con Hà Hồ đã rất xúc động và biết ơn đấng sinh thành của mình khi đã hi sinh cho cô rất nhiều.

Đến nay, nữ ca sĩ đã trải qua hai lần sinh nở lần lượt vào năm 2010 và năm 2021. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang trải qua cuộc sống "mẹ bỉm" bên cạnh hai nhóc tỳ song sinh kháu khỉnh là Lisa và Leon.

Trong quá trình chăm sóc các con, bên cạnh sự quan tâm của người thân và bạn bè thân thiết, nữ ca sĩ còn đặc biệt nhận được sự trợ giúp quý giá từ mẹ ruột. 

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 3
Mẹ Hồ Ngọc Hà chăm sóc cháu phụ con gái. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, mẹ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên cạnh con cháu. Hai nhóc tỳ Lisa, Leon cũng thường xuyên quấn quýt và thể hiện tình yêu thương với bà ngoại. 

Ngoài ra khi đi công tác hoặc có dịp du lịch ở nước ngoài, Hồ Ngọc Hà cũng đưa mẹ ruột đi cùng. Nhờ có mẹ ruột bên cạnh chăm bẵm và yêu thương các nhóc tỳ nên nữ ca sĩ có thể dành thời gian tập trung làm việc và vun vén hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ.

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 5

Được biết, mẹ nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tên là Ngọc Hương. Bà luôn được biết đến với hình ảnh trẻ trung và năng động dù đã bước qua tuổi 65. Bên cạnh vai trò là người bà yêu thương và chăm lo cho con cháu, mẹ của nữ ca sĩ theo đuổi bộ môn yoga nhiều năm qua và thường xuyên cùng con gái tập luyện thể thao nhằm duy trì vóc dáng. 

Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc về mẹ ruột, xúc động thể hiện tình cảm với đấng sinh thành - Ảnh 6

Thêm nữa, bà Ngọc Hương cùng chồng luôn ủng hộ chuyện tình cảm giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Bà từng dành nhiều lời khen có cánh cho bố của Lisa, Leon: "Kim Lý hiền lành, ông bà bên nhà cũng đức độ và có trình độ lắm. Tôi rất quý trọng điều đó. Kim Lý đơn giản và thật thà, chất phác và thẳng thắn. Kim Lý chịu thương chịu khó làm ăn, đặc biệt là thương yêu con gái tôi. Tôi nghĩ, điều đó là đủ với Hà".

Nhờ có mẹ luôn đồng hành trong cuộc sống đời tư, Hồ Ngọc Hà vô cùng tự tin khi theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật song song hoạt động kinh doanh

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