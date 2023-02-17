Chân dài Quỳnh Thư đã có bạn trai mới hậu nghi vấn chia tay chồng cũ Diệp Lâm Anh?

Tuy nhiên, không lâu sau đó, chân dài sinh năm 1989 lên tiếng đính chính. Cô cho biết chàng trai trong ảnh là "anh trai mưa" chứ không phải người yêu.

Sau một thời gian sống yên bình, mới đây, Quỳnh Thư đăng tải khoảnh khắc thân mật bên một chàng trai trẻ kèm chia sẻ: "2 tuần không gặp mà nhớ quá nè. Vừa về là phải gặp ngay, mai mỗi đứa lại bay một nơi tiếp rồi". Ngay lập tức, nhiều người cho rằng, nam chính trong ảnh là bạn trai mới của Quỳnh Thư.

Cuối tháng 10/2021, lùm xùm rạn nứt hôn nhân của Diệp Lâm Anh - Đức Phạm gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ clip thiếu gia kề cạnh Quỳnh Thư tại nhà riêng của chân dài này.

"Đính chính đây là anh trai mưa chứ không phải người yêu em nha. Người yêu có rồi nên nhường lại cho những ai nãy giờ vào thả tim hay khen đẹp trai, đẹp đôi gì nha. Cần cứ inbox em", Quỳnh Thư vui vẻ.

Giữa ồn ào, Đức Phạm cho biết đã ly thân vợ từ tháng 1/2021, đang tiến hành các thủ tục ly hôn.

Về phía mình, Diệp Lâm Anh khẳng định vẫn sống chung nhà với ông xã và bố mẹ chồng, không có chuyện ly hôn. Mẹ đẻ Đức Phạm cũng ra mặt cho biết Diệp Lâm Anh vẫn là dâu con.

Quỳnh Thư dính nghi vấn chen chân vào mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau thời gian giấu chuyện buồn để cứu vãn hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã công khai ly thân Đức Phạm. Cô chính thức rời nhà chồng vào 31/12/2021, khi không thể hàn gắn mối quan hệ sau nhiều nỗ lực đơn phương.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh xác nhận hôn nhân có người thứ ba, là nữ diễn viên nổi tiếng. Người này qua lại với Đức Phạm vào khoảng giữa năm 2021. Song phải vài tháng sau cô mới biết sự tồn tại của tiểu tam, khi hình ảnh, clip thân mật của 2 người kia rò rỉ trên mạng.

Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ, cô từng tìm đến người phụ nữ này để nói chuyện, song không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Được hỏi về tin đồn cặp kè chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư khẳng định sống không sai với bản thân. Chân dài chỉ cho biết sự thật sẽ có lúc được phơi bày, mong khán giả kiên nhẫn chờ đợi cô.

Tuy nhiên, đã thời gian dài trôi qua, Quỳnh Thư vẫn chưa có động thái làm rõ tin đồn, khiến khán giả chờ đến mòn mỏi. Chỉ biết rằng thi thoảng chân dài lại bị lộ ảnh được cho là sánh đôi ăn uống, nghỉ dưỡng cùng "người ấy".

Sự việc kéo dài cho đến khi bạn thân của Ngọc Trinh bị phát hiện đã kết thúc mối quan hệ tình cảm với Đức Phạm.