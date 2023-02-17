Sinh nhật tiền tỷ bị chê 'phèn' vì đãi toàn món ăn bình dân, 'đại gia quận 7' Đoàn Di Băng đáp trả cực gắt

Chi đến cả tỷ đồng cho bữa tiệc sinh nhật, Đoàn Di Băng vẫn bị chê vì đãi "menu bèo" cho khách.

Cách đây vài ngày trước, Đoàn Di Băng đã "chơi lớn" tổ chức tiệc nhân dịp bước sang tuổi 33. Việc một số nghệ sĩ đình đám cũng tham gia bữa tiệc như vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Ngọc Trinh, Lê Giang... đã khiến cho cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Đoàn Di Băng trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Ảnh: FBNV Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng đã chia sẻ về lí do cô chọn món Việt cho bữa tiệc sinh nhật. Ngoài ra nữ CEO còn hé lộ số tiền "khủng" được chi cho từng vị khách khi có mặt tại đây.

Nguyên nhân khiến người đẹp lên tiếng bắt nguồn từ việc có một số người cho rằng cô đã thực đơn "bèo" cho khách: "Băng thấy nhiều bạn cố soi đâu cái menu tiệc sinh nhật của Băng trên mạng á. Xong cười chê bảo tưởng sang gì menu bèo, tưởng phải tôm hùm bào ngư vi cá. Không biết mấy bạn sao, chứ Băng cũng như khách của Băng nghe mấy món đó là ngán luôn á. Bên đó có menu Tây, Việt Băng không biết ăn đồ Tây thống nhất chọn menu Việt". Những món ăn trong tiệc sinh nhật của Đoàn Di Băng (Ảnh chụp màn hình TikTok) Cô cho biết tất cả khách mời đều vui vẻ đưa ra phản hồi tích cực về các món ăn trong thực đơn: "Ở đây làm đồ Việt siêu ngon. Cái menu mà mấy bạn bảo bèo đó cũng gần 5 triệu một khách bao gồm nước uống đấy. Khách dự ai cũng khen ngon bảo lâu lâu được ăn mấy món này thiệt ngon, khách không được mời thì ở nhà chê. Rõ khổ".

Bài đăng của Đoàn Di Băng. Ảnh: Chụp màn hình Ở phía dưới bài đăng, Đoàn Di Băng còn liên tục để lại bình luận, cho biết những món như tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế,... thì các bà vú ở nhà mình cũng đã ăn ngán rồi. Trước đó nữ đại gia cũng công khai hóa đơn thanh toán cho bữa tiệc sinh nhật, con số là hơn 335 triệu đồng. Ngoài ra để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, Di Băng còn chi 1 tỷ đồng để đặt váy cho gia đình và đặt gói quay chụp. Đoàn Di Băng từng có thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng không thực sự nổi bật. Từ năm 2021, cô bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về cuộc sống giàu có bên chồng là đại gia Quốc Vũ. Vợ chồng Đoàn Di Băng là chủ của thương hiệu mỹ phẩm lớn. Họ sở hữu nhiều siêu xe, bất đống sản đắt đỏ và mua đồ hiệu như "đi chợ". Hiện vợ chồng Đoàn Di Băng có 3 con gái là Hana (sinh năm 2013), Yuki (sinh năm 2016) và Bing Bing (sinh năm 2020). Trong mỗi lần sinh nở, Đoàn Di Băng lại được chồng đại gia thưởng nóng cho nhiều bất động sản có giá hàng chục tỷ đồng cùng vô số đồ hiệu đắt đỏ.

Elly Trần thấy 'nhục' vì thói chọn người yêu bừa bãi của chồng Tây "Anh chọn bừa bãi như hàng đổ đống hết date cần giảm giá làm em bị nhục lây", Elly Trần nhắn nhủ đến chồng Tây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-nhat-tien-ty-bi-che-phen-vi-ai-toan-mon-an-binh-dan-ai-gia-quan-7-oan-di-bang-ap-tra-cuc-gat-557013.html