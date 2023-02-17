Vụ Quyền Linh quảng cáo thuốc trị trĩ, hôi nách: 'Tôi bị lợi dụng hình ảnh'

Hậu trường 17/02/2023 09:48

MC Quyền Linh đã tức giận đăng tải dòng trạng thái khẳng đinh bản thân đang bị lợi dụng quảng cáo bẩn một cách trắng trợn.

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Quyền Linh quảng bá một loại thực phẩm chức năng gây chú ý với nhiều khán giả. Nhiều người cho rằng công dụng của sản phẩm bị quảng bá lố. Trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ (Viện nghiên cứu City of Hope, California, Mỹ) nhận định các thông tin này "nguy hiểm vì không đúng sự thật", "không có bất cứ chứng nhận của bất kỳ tổ chức Y tế nào đảm bảo tác dụng điều trị bệnh tiểu đường của nó".

Tối 16/2, trên trang cá nhân, Quyền Linh cho biết không quảng cáo cho loại thực phẩm chức năng này. Nghệ sĩ cho rằng những người thực hiện video quảng cáo đã lấy hình ảnh, tiếng nói từ phần quảng cáo khác của anh trước đây - cũng liên quan bệnh tiểu đường, rồi chọn các đoạn quan trọng để nối lại thành video lồng ghép cho sản phẩm của họ.

Vụ Quyền Linh quảng cáo thuốc trị trĩ, hôi nách: 'Tôi bị lợi dụng hình ảnh' - Ảnh 1

Đồng thời, Quyền Linh nói chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc xương khớp, thuốc gan thận, thuốc trĩ, hạ đường huyết, nhỏ mắt. 

MC quốc dân bức xúc: "Thông báo khẩn cấp… khẩn cấp… đây là toàn bộ sự lừa đảo trắng trợn… Linh đã rất nhiều lần thông báo trên mạng xã hội và trên báo chí nhiều lần Linh chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ một loại thuốc xương khớp, thuốc trị ung thư, thuốc gan thận, thuốc trĩ, thuốc hạ đường huyết, thuốc hôi nách, thuốc yếu sinh lý, thuốc nhỏ mắt, các loại thuốc của Bà 6 Bà 7 nào, và đặc biệt là loại thuốc tiểu đường mang tên: Blood D nguy hiểm nào đó…

Còn rất nhiều trang nữa, họ có thể ghép hình và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình sức khỏe của Đài truyền hình hoặc là của các sản phẩm khác, lồng ghép vào các sản phẩm của họ, nói thêm nhiều công dụng… và các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác, bên phía Linh vẫn đang thu thập tất cả mọi bằng chứng liên quan để đưa họ ra luật pháp.

Hành trình đưa họ ra ánh sáng cũng vô cùng phức tạp nên mọi người thông cảm cho Linh nhé! Linh chỉ có một trang Fanpage có tích xanh này thôi, không có bất kỳ một trang nào khác và Linh cũng chưa bao bán bất kỳ một loại thuốc nào hết, nếu Linh có hợp đồng quảng cáo với họ thì làm sao Linh dám khẳng định như vậy, nhãn hàng họ sẽ đền hợp đồng ngay tức khắc. Xin cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà vui khỏe và bình an, cả nhà giúp Linh chia sẻ thật nhiều nha".

Vụ Quyền Linh quảng cáo thuốc trị trĩ, hôi nách: 'Tôi bị lợi dụng hình ảnh' - Ảnh 2
Bài đăng thể hiện sự bức xúc của Quyền Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Quyền Linh cho biết mình đang thu thập mọi thông tin chứng cứ để đưa những người cố tình sử dụng hình ảnh của anh trái phép ra pháp luật. Nam MC cho biết hành trình tìm công lí cho mình có thể dài và khó khăn nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.

MC Quyền Linh được mệnh danh là "MC Quốc dân", hình ảnh người nghệ sĩ mộc mạc, giản dị thường xuyên làm các công tác thiện nguyện được rất nhiều khán giả quý mến.

Chính vì thế, nhiều nhóm người kinh doanh bất chấp đã thường xuyên lợi dụng hình ảnh của Quyền Linh để câu khách, hoặc bán các sản phẩm kém chất lượng.

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Từ khóa:   MC Quyền Linh Quyền Linh quảng cáo showbiz Việt

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