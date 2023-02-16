Tháng 5/2021, đoạn ghi âm được cho là nghệ sĩ Hồng Vân chửi khán giả khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' suốt thời gian dài.

Cách đây 2 năm, đoạn ghi âm được cho là của nghệ sĩ với những lời lẽ không hay về khán giả đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cụ thể, vào khoảng tháng 5/2021, một đoạn ghi âm được chính bà Nguyễn Phương Hằng công khai trong một buổi livestream khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Không lâu sau đó, đích thân nghệ sĩ Hồng Vân đã lên tiếng khẳng định rằng: "Những group chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống, hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố không biết bằng cách nào đã bị lấy ra, cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ, vu khống nhằm mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của Vân và đồng nghiệp.

Đối với khán giả của mình Vân luôn tri ân và không bao giờ 'chửi' khán giả như những thông tin Vân đang bị quy chụp, Vân mang ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua". NSND Hồng Vân nói thêm: "Đối với khán giả của mình, Vân luôn tri ân và không bao giờ 'chửi' khán giả như những thông tin Vân đang bị quy chụp. Vân mang ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng ta đang sống ở một đất nước có hiến pháp, có luật lệ quy định những điều khoản hết sức rõ ràng để bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm, tự do của từng cá nhân. Mọi sự hiềm khích nếu không thể giải quyết được thì hãy để Tòa án phân xử, đó mới là thượng tôn pháp luật". Mặc dù Hồng Vân thanh minh không chửi bới - mạt sát khán giả, nhiều người vẫn tin đoạn ghi âm bà Phương Hằng công khai là sự thật. Những bình luận công kích Hồng Vân không chỉ xuất hiện phía dưới bài đăng của nữ nghệ sĩ mà còn tràn lan trên nhiều diễn đàn mạng trong suốt thời gian qua. Cho đến mới đây, khi chia sẻ trên báo Thanh Niên, nghệ sĩ Hồng Vân nói chị rất sợ thị phi showbiz và thắng thắn nhắc về ồn ào quá khứ: "Thời điểm này, khi mạng xã hội như hiện tại, có một nhân lên tới 10, thậm chí bẻ lái sang một câu chuyện hoàn toàn khác như việc tôi bị nói là chửi khán giả? Trời ơi, bạn nghĩ từng tuổi này mà tôi có thể hồ đồ như vậy sao? Hơn nữa tôi không có một lý do nào để làm điều đó cả… Còn cãi tay đôi với anti-fan, tôi không làm được. Ngoài đời cũng vậy, tôi không cãi nhau với ai hết, nếu thấy con người đó, đối tác đó không hợp tôi sẽ tự rút lui, có những lúc với người thân, họ nói là tôi nín hoặc chỉ có khóc thôi. Thần kinh tôi không đủ sức để chịu đựng được những điều đó".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-hong-van-nhac-ve-on-ao-lo-ghi-am-chui-khan-gia-khien-danh-tieng-bi-anh-huong-tram-trong-556557.html