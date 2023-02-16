Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư

Hậu trường 16/02/2023 09:13

Giong ca "Kiếp đỏ đen" cho biết, xe ô tô anh gửi ở hầm chung cư tự bốc cháy trong đêm, may mắn không thiệt hại lớn về tài sản.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Duy Mạnh đã kể lại sự cố xe ô tô tự nhiên bốc cháy khiến anh một phen "hú hồn". Anh cho biết mình đang đi diễn thì nhận được tin người nhà báo lại. Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao xe hơi lại xảy ra điều bất thường nhưng may mắn là bảo vệ và cư dân chung cư đã phát kịp thời và nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư - Ảnh 1
Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư - Ảnh 2
Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư - Ảnh 3
Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư - Ảnh 4
Duy Mạnh gặp sự cố ô tô tự bốc cháy. Ảnh: FBNV

Duy Mạnh kể: "Tối nay đi hát Show ở Đà Nẵng. Xe đỗ garage ở chung cư nhà. Tự nhiên bị bốc cháy. May quá có hàng xóm phát hiện nên dập lửa kịp thời. Đúng là phúc tổ bảy mươi đời. Chứ nó mà cháy lan rộng ra bãi xe và lan rộng ra toà nhà rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ dân cư toà nhà thì chết dở.

Một lần nữa xin gửi lời cám ơn hàng xóm, cám ơn ban quản lý toà nhà và các chú công an kịp thời đến xác minh sự việc. Tài sản dù có thiệt hại nhưng vẫn giữ được sự an toàn và sức khoẻ cho tất cả. Đó là sự may mắn. Một lần nữa cám ơn những người bạn và những người hàng xóm đã hỗ trợ. Và cám ơn các bạn bảo vệ ở chung cư F. nhé!".

Ca sĩ Duy Mạnh gặp vận đen đầu năm: Xe ô tô tự bốc cháy ở tầng hầm chung cư - Ảnh 5

Trong suốt khoảng thời gian những năm 2000, Duy Mạnh trở thành cái tên sáng giá trong các buổi ca nhạc, những bài hát tiếp theo của anh cũng nhận về nhiều lượt quan tâm như: Hãy về đây bên anh, Biết tìm đâu, Tình em là đại dương,... Bên cạnh việc hát, nam ca sĩ cũng chứng tỏ mình là một cây bút tài hoa khi thể hiện lối sáng tác đa dạng trên nhiều chủ đề từ học trò, tình quê hương, cha mẹ,...

Bắt đầu từ năm 2010, sức hút của ca sĩ Duy Mạnh sụt giảm dần, thêm vào đó, nhiều làn gió âm nhạc mới cũng như các thế hệ hiện đại, tài năng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới trẻ, vì vậy dần dần nhiều người không còn nhớ tới nam ca sĩ nữa. 

Nhưng thay vào đó, đôi khi ca sĩ Duy Mạnh bỗng nhiên được nhắc đến rất nhiều trên các mặt báo bởi những phát ngôn gây sốc, những tranh cãi, đá xéo khiến nhiều người đã đặt biệt danh ca sĩ Duy Mạnh là “thánh chửi showbiz”.

Tuy anh là người có quá khứ “ăn chơi” nhưng ngoài hiện tại ca sĩ Duy Mạnh lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, yên ấm với vợ hiền và con ngoan. Bà xã của nam ca sĩ là một người phụ nữ đẹp và kiên cường, chị đã đi theo anh từ Hải Phòng vào TP HCM, vẫn luôn yêu thương chồng và chăm sóc con chu đáo mặc dù xoay quanh anh là nhiều ồn ào scandal đồn thổi đi nữa.

 

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