Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ

Hậu trường 15/02/2023 16:41

Rời bỏ showbiz Việt để sang Mỹ, Phạm Hương có cuộc sống xa hoa và đầy viên mãn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Hương đã đăng tải một đoạn clip khoe nhà mới của mình. Nàng hậu hạnh phúc viết: "Món quà mới của cả gia đình, nơi nghỉ ngơi và vui chơi của các con mỗi dịp cuối tuần. Năm nay cả nhà nhận món quà Valentine to bự".

Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 1
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 2
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 3
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 4

Có thể thấy căn biệt thự này rất rộng rãi, sang trọng và được thiết kế hiện đại, nội thất đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh đó, dân tình còn trầm trồ ngưỡng mộ vì căn biệt thự có view sông đẹp như mơ.

Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 5
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 6
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 7
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 8
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 9
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 10

Dù Phạm Hương không tiết lộ giá trị của căn nhà này nhưng người hâm mộ cho rằng giá trị của nó không hề nhỏ. Người đẹp gốc Hải Phòng đúng là mỹ nhân số hưởng của Vbiz.

Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 11

Phạm Hương được khán giả biết đến và yêu mến khi giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đó, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Trở về từ Miss Universe, cô gái gốc Hải Phòng nhanh chóng tận dụng “sức nóng” của mình để phủ sóng hàng loạt chương trình, sự kiện, show quảng cáo và trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón nồng hậu. Kể từ đó, nhiều người đã dành tặng cô danh xưng "hoa hậu quốc dân".

Thế nhưng giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố sang Mỹ để chữa bệnh tuyến giáp. Khoảng 1 năm sau, cô gây "bão" dư luận khi bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng - Maximus. Tháng 7/2021, Phạm Hương sinh con trai thứ hai.

Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 12

Dù đã có hai con nhưng Phạm Hương vẫn không công khai danh tính chồng, đến nay bạn đời của nàng hậu vẫn là ẩn sổ. Theo nhiều nguồn tin, chồng Phạm Hương tên P.T, một doanh nhân có tiếng cùng quê Hải Phòng với cô.

P.T hiện đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ. Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía những người trong cuộc xác nhận.

Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 13
Phạm Hương được chồng đại gia tặng biệt thự sang chảnh ở Mỹ, view sông đẹp như mơ - Ảnh 14

Phạm Hương hiện tại có cuộc sống sang chảnh và viên mãn tại trời Tây. Người đẹp từng chia sẻ hình ảnh sống trong căn biệt thự hai tầng đắt đỏ có giá ước tính triệu đô tại Los Angeles, Mỹ. Nàng hậu thường xuyên check-in trong căn biệt thự sang trọng này.

Sau khi rời xa showbiz, Phạm Hương từng chia sẻ: "Tôi không còn hoạt động trong showbiz, không còn bị áp lực bởi cuộc sống của một người nổi tiếng hay danh hiệu hoa hậu. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường như bao người, học cách làm một người vợ, người mẹ tốt". 

 

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Từ khóa:   Phạm Hương Hoa hậu Phạm Hương Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

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