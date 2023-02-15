Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận

Hậu trường 15/02/2023 16:00

Giữa showbiz đầy hào nhoáng, tình yêu của H'Hen Niê và bạn trai vẫn vô cùng giản dị, ngày càng gắn kết.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng ảnh bên bạn gái. Anh chia sẻ: "4 năm va lung tung khắp nơi. NYC, Cần Giờ, Daklak, Vũng Tàu".

Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 1
Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 2
Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 3
Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 4
Bạn trai đăng loạt ảnh hạnh phúc bên H'Hen Niê. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, dù che mặt hay chụp góc nghiêng nhưng nhiều người đều nhận ra bạn gái của nhiếp ảnh gia này chính là Hoa hậu H'Hen Niê. Đáng chú ý, cô em gái của H'Hen Niê cũng vào bình luận: "Chị gái em kìa".

Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 5
Em gái nàng hậu cũng vào xác nhận cô gái giấu mặt trong ảnh là người chị nổi tiếng. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đầu năm 2019, H'Hen Niê tiết lộ thông tin có bạn trai nhưng giấu kín danh tính. Người đẹp tâm sự: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi".

Thông tin Hen Niê có bạn trai nhận sự chú ý từ công chúng. Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra bạn trai của H'Hen Niê là nhiếp ảnh gia, đạo diễn Tuấn Khôi. Nghi vấn xuất phát từ việc H'Hen Niê và anh này thường xuyên "check-in" tại cùng một địa điểm, trong khoảng thời gian trùng khớp.

Đến giữa tháng 7/2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nửa kia thường xuyên bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội. Thông qua chức năng story của Instagram, cô đăng tải hình có 2 chữ cái H và T viết tắt cùng hình trái tim.

Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 6

Vào dịp Tết Nguyên đán 2020, Hen Niê và bạn trai trải qua quãng thời gian yêu đương sâu đậm. Cô công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

Cô cho biết: "Bạn trai Hen là người ga-lăng, biết cách chăm sóc và quan tâm Hen cũng như gia đình. Đặc biệt, anh mang tới cho Hen nhiều cảm xúc khác nhau mà trước đây mình chưa cảm nhận được. Ở cạnh anh ấy, Hen cảm thấy tin tưởng và bình yên lắm".

Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 7

Đến đầu tháng 10/2020, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thông báo chia tay bạn trai nhiếp ảnh gia. Đầu năm 2022, H'Hen Niê chia sẻ trong chương trình Lời tự sự rằng cả hai chỉ chia tay trong vài tháng rồi tái hợp.

"Hầu hết fan và những người theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội đều nghĩ hai đứa 'toang' rồi. Chỉ những người bạn thân thiết biết mối quan hệ của chúng tôi phát triển thế nào. Có lẽ vì sợ cô đơn nên chúng tôi tái hợp", cô tiết lộ.

Bạn trai nhiếp ảnh công khai tình tứ bên H'Hen Niê, đích thân em vợ tương lai vào xác nhận - Ảnh 8

H'hen Niê là Hoa hậu nổi bật trong làng giải trí bởi câu chuyện cùng hành trình chinh phục vương miện đẹp đẽ của mình. Trước khi là Hoa hậu, cô sở hữu chiều cao 1,73 m và thân hình săn chắc. Thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê được khen sở hữu thân hình đẹp nhất, đồng thời nhận giải phụ Người đẹp biển. 

Sau thành tích tại cuộc thi trong nước, Hen lại ghi dấu ấn lớn với bạn bè quốc tế ở top 5 Hoa hậu Hoàn vũ. H'hen Niê được coi là hiện tượng của làng Hoa hậu Việt Nam. Cô sở hữu vẻ đẹp lạ cùng cá tính đặc biệt. Người đẹp gốc Tây Nguyên mặc dù đã hết nhiệm kỳ hoa hậu nhưng danh tiếng của cô vẫn luôn ở trong lòng khán giả.

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