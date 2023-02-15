Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối

Hậu trường 15/02/2023 14:03

Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn thấy Ốc Thanh Vân xuất hiện trong các gameshow, chương trình giải trí.

Thời gian qua, Ốc Thanh Vân vắng bóng trong các chương trình giải trí, cũng chẳng góp mặt ở dự án nghệ thuật nào. Nhiều khán giả tò mò không hiểu lý do gì khiến cô lui về ở ẩn như vậy?

Mới đây, xuất hiện trong họp báo ra mắt Siêu trợ lý của Trương Quỳnh Anh, Ốc Thanh Vân đã tiết lộ lý do mình tạm dừng hoạt động nghệ thuật lâu nay. Cô cho biết bản thân muốn toàn tâm toàn ý để chăm lo cho gia đình. Hiện tại Ốc Thanh Vân có 3 người con, lần lượt sinh năm 2011, 2013 và 2015. Nữ nghệ sĩ muốn được nhìn thấy các con trưởng thành, dành trọn thời gian cho chúng.

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối - Ảnh 1

Ốc Thanh Vân nói cô tìm thấy sự bình yên và viên mãn khi được đồng hành và quan sát các con lớn lên. "Vì tôi có 3 đứa con nên tôi muốn dành trọn thời gian của mình để nhìn chúng lớn lên. Vì vậy, tôi gần như không hoạt động nữa… Mỗi ngày, tôi lo kinh doanh ở cửa hàng. Sau đó đi tập và dạy yoga. Tôi cũng phụ chồng đưa đón các con. Tôi không còn bận bịu như trước đây nữa", diễn viên phim Cù lao xác sống chia sẻ.

Dù “ở ẩn” nhưng giờ đây Ốc Thanh Vân lại quyết định tái xuất vì Trương Quỳnh Anh. Họ có thời gian dài gắn bó với nhau, mỗi khi một người gặp khó khăn, người còn lại chắc chắn sẽ hỗ trợ.

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối - Ảnh 2

Có thể nói, Ốc Thanh Vân từng là gương mặt cực kỳ ăn khách, chỉ cần "bật TV lên là thấy", không chỉ ở mảng diễn xuất mà cả lĩnh vực MC, nữ nghệ sĩ cũng nhận được nhiều chú ý. 

Được biết, nữ diễn viên cùng chồng là đôi bạn "thanh mai trúc mã" từ nhỏ, yêu nhau từ thời điểm còn đi học nhưng cũng trải qua nhiều trắc trở, chia tay rồi lại đến với nhau, mãi đến năm 2008, cô nàng và Trí Rùa mới chính thức đám cưới và về chung một nhà. 

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối - Ảnh 3

Vợ chồng Ốc Thanh Vân từng trải qua không ít biến cố trước khi đi đến hôn nhân. Thậm chí sau khi kết hôn, mối quan hệ của cặp đôi còn bị người thứ 3 xen vào. Dẫu vậy nhưng khi ông xã biết nhận sai, nữ diễn viên vẫn chấp nhận tha thứ và cùng nhau vun đắp gia đình.

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối - Ảnh 4

Nhờ cố gắng phấn đấu trong kinh doanh mà vợ chồng Ốc Thanh Vân vực dậy được sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Lật Mặt 5 còn có nguồn thu nhập cao từ việc tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy ở độ tuổi 38, Ốc Thanh Vân được nhiều khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con và sở hữu tài sản với biệt thự tiền tỷ, xế hộp sang chảnh. Được biết, gia đình Ốc Thanh Vân đang sống trong căn biệt thự có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, nằm ở Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Trương Quỳnh Anh Trí Rùa

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