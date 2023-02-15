Con trai út của Tăng Thanh Hà lớn nhanh giật mình, mới hơn 1 tuổi đã biết thể hiện tình cảm với mẹ

Cậu bé Mason mới hơn 1 tuổi nhưng trộm vía cứng cáp, cách thể hiện tình cảm với mẹ cũng vô cùng ngọt ngào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng ảnh chồng đang dắt tay cậu con trai út. Những bước đi chập chững đầu đời của cậu bé Mason khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa vì đáng yêu. Có thể thấy, dù mới hơn 1 tuổi nhưng quý tử nhà Tăng Thanh Hà trộm vía cứng cáp và lanh lẹ. Tăng Thanh Hà đăng ảnh con trai đang chập chững bước đi. Ảnh: FBNV Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn chia sẻ hành động ngọt ngào đến "lụi tim" của cậu bé khi được ngủ trong vòng tay mẹ. "Đêm nào anh cũng vo tròn co ro trong vòng tay mẹ, đợi anh ngủ say mẹ nhẹ nhàng để anh qua một bên. Mấy phút sau anh lổm cổm bò lại chui vô vòng tay mẹ. Đôi khi anh ngồi dậy trong bóng đêm anh gọi 'mama', mẹ chồm qua ôm anh kéo anh về phía mẹ. Mẹ cũng có chút mất ngủ ê tay lắm chứ mà anh lớn nhanh quá mẹ tận hưởng ôm anh cho đã vậy", Tăng Thanh Hà hạnh phúc viết.

Cậu bé Mason chào đời vào cuối năm 2021. Ảnh: FBNV Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn thông báo có con thứ 3 vào tháng 12/2021, gây bất ngờ cho khán giả. Bởi trong suốt thời gian thai kỳ, Hà Tăng giấu kín thông tin gia đình có thêm thành viên mới. Lúc vợ chồng Tăng Thanh Hà đăng ảnh công khai, người hâm mộ mới biết vợ chồng cô có con thứ 3. Nữ diễn viên cho biết: "Sau bao ngày ngóng trông, mẹ đã được gặp con. Cả nhà yêu con vô cùng". Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ thông báo kết hôn với nam doanh nhân Louis Nguyễn. Từ sau khi kết hôn với con trai của "vua hàng hiệu", Tăng Thanh Hà giữ gìn chuyện đời tư khá kín kẽ. Đặc biệt là hình ảnh của các con, nếu có đăng tải cô chỉ chia sẻ những khoảnh khắc chụp góc nghiêng hoặc giấu mặt chứ nhất quyết không công khai 100%. Còn lại, phần lớn hình ảnh liên quan đến đời tư của cô đều là những khoảnh khắc chụp cùng chồng.

Bên nhau đã 10 năm, vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn được nhiều người ngưỡng mộ bởi hôn nhân không phô trương, bình dị nhưng vô cùng bền đẹp. Và 3 nhóc tì đáng yêu chính là những trái ngọt tình yêu tuyệt vời mà cặp đôi này có được sau nhiều năm về chung nhà. Dù tạm ngừng hoạt động showbiz và tất bật với cuộc sống "mẹ bỉm sữa" nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ vững sức hút đặc biệt đến với khán giả và truyền thông. "Ngọc nữ" luôn khiến người hâm mộ yêu mến khi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, êm đẹp không vướng chút xô bồ của giới giải trí. Bên cạnh đó, nhan sắc ở tuổi 36 của Tăng Thanh Hà cũng khiến nhiều khán giả trầm trồ. "Chúng tôi không thể kể tên được những việc cùng làm, vì tình yêu thì không tính toán theo cách đó được. Chỉ biết rằng anh ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều điều và ngược lại, tôi cũng luôn hỗ trợ anh ấy khi cần thiết", Hà Tăng từng tâm sự.

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