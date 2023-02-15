Nghệ sĩ Hoài Linh làm điều đặc biệt cho con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm 'từ mặt'

Hậu trường 15/02/2023 12:12

Lâu nay, mối quan hệ giữa danh hài Hoài Linh và ca sĩ Hoài Lâm luôn gây sự tò mò lớn nơi khán giả.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip của nghệ sĩ Hoài Linh được đăng tải lại trên TikTok. Đáng chú ý, trong đoạn clip này nam danh hài đã khoe giọng hát qua bản hit Buồn làm chi em ơi của Hoài Lâm. Tuy nhiên, thay vì hát đúng như bản gốc thì Hoài Linh lại chế lời khác đi để đoạn clip trở nên hài hước hơn.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Hoài Linh chưa từng nhắc đến Hoài Lâm nhưng động thái mới đây của nam danh hài làm khán giả khấp khởi mừng khi tình cảm hai cha con đã giảm bớt căng thẳng.

Nghệ sĩ Hoài Linh làm điều đặc biệt cho con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm 'từ mặt' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh làm điều đặc biệt cho con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm 'từ mặt' - Ảnh 2
Hoài Linh cover lại ca khúc "Buồn làm chi em ơi" của con trai nuôi Hoài Lâm. Ảnh: Chụp màn hình

Hoài Lâm là con nuôi NSƯT Hoài Linh, được đông đảo khán giả biết đến sau khi trở thành Quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014 nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và thể hiện thành công nhiều ca khúc bolero, ballad trữ tình.

Đúng thời điểm Hoài Lâm đang nổi lên như một ngôi sao mới của làng nhạc Việt, tin đồn bất hòa giữa hai cha con bắt đầu xuất hiện. Dư luận càng có cớ tin vào sự bất hòa khi Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng: "Tôi sẽ không bỏ rơi Hoài Lâm đâu. Tôi sẵn sàng làm tất cả để đưa nó quay trở lại đúng quỹ đạo. Anh Hoài Linh đã không thèm nhìn mặt, giờ đến tôi cũng bỏ rơi Hoài Lâm thì có khác nào đạp nó xuống vực, nó sống thế nào đây?".

Về phía Hoài Linh, anh từng nói: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, nói nhiều chi cho mệt".

Nghệ sĩ Hoài Linh làm điều đặc biệt cho con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm 'từ mặt' - Ảnh 3
Hoài Lâm được cha nuôi hết lòng nâng đỡ trong những năm tháng chập chững bước vào nghề. Ảnh: Internet

Khi chưa xảy ra mâu thuẫn, với tình cảm đặc biệt dành cho giọng ca mà mình tin là triển vọng, nghệ sĩ Hoài Linh đặt nghệ danh cho cậu thanh niên Nguyễn Tuấn Lộc là Hoài Lâm, định hướng cho con nuôi theo đuổi dòng nhạc bolero, âm hưởng dân ca. Không chỉ vậy, Hoài Lâm còn thường xuyên biểu diễn chung sân khấu với cha nuôi, từ ca hát đến diễn kịch hay tấu hài.

Chia sẻ về tin đồn bất hòa với Hoài Linh, Hoài Lâm từng thừa nhận cha nuôi có giận khi anh nói muốn lập gia đình, dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Tuy nhiên, nhờ những chuyển biến tích cực của nam ca sĩ nên hiện tại mối quan hệ hai cha con đã rất tốt đẹp. Nhắc đến cha nuôi, Hoài Lâm tỏ thái độ đầy trân trọng, anh nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, Lâm vẫn mang ơn bố Hoài Linh rất nhiều. Bây giờ thấy bố tận hưởng cuộc sống bình yên bên trong nhà thờ Tổ, Lâm thấy vui".

Thời gian qua, Hoài Lâm cũng đã lấy lại tinh thần sau nhiều biến cố, nam ca sĩ đi hát nhiều nơi và được công chúng đón nhận.

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