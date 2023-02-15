Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân

Hậu trường 15/02/2023 14:47

Chị Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh - đang hạnh phúc bên bạn trai Việt kiều có cùng hoàn cảnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Như đăng loạt ảnh đón lễ tình nhân bên bạn trai. Chị mượn lời bài hát Hẹn ước từ hư vô của ca sĩ Mỹ Tâm để bài tỏ tình cảm với đối phương. Chị Như nói, sau những cô đơn và tổn thương đã qua thì hiện con tim đã vui trở lại. Quỳnh Như không quên gửi lời cảm ơn đến bạn trai giấu mặt: "Cảm ơn anh đã âm thầm bên cạnh em suốt thời gian vừa qua, chia sẻ vui buồn cùng em".

Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân - Ảnh 1
Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân - Ảnh 2

Phía dưới phần bình luận, nhiều bình luận gửi lời chúc mừng vợ cũ Hoàng Anh, sau nhiều biến cố cuối cùng đã tìm thấy được hạnh phúc của mình. 

Quỳnh Như từng chia sẻ về bạn trai: "Anh ấy là người quen cũ. Chúng tôi gặp lại gần đây khi anh biết tôi đổ vỡ hôn nhân", chị kể. Trong mắt chị, người yêu có tính cách dễ chịu, hiểu và thông cảm với những tổn thương trong quá khứ của bạn gái. Cả hai dễ dàng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Chị Như thấy ấm áp từ khi có bạn đồng hành.

Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân - Ảnh 3
Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân - Ảnh 4

Bạn trai chị Quỳnh Như được lòng con gái chị - bé Abbie. Biết bé chậm nói, anh chia sẻ với chị những kinh nghiệm giúp con cải thiện khả năng ngôn ngữ. "Tôi quý trọng anh vì làm tròn bổn phận người cha sau ly hôn. Anh khéo chăm con, chủ động chia sẻ lịch nuôi con với vợ cũ", chị nói.

Hiện chị Như tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu nhưng chưa nghĩ nhiều về tương lai. Chị muốn cả hai có thời gian tìm hiểu nhau, còn riêng chị tập trung làm việc để nuôi con. Hậu chia tay Hoàng Anh, chị thận trọng hơn trước một mối quan hệ tình cảm. Chị không dám yêu nhiều vì sợ tổn thương, đặt ra nhiều tiêu chí khi lựa chọn một người để gắn bó.

"Bố mẹ đẻ thương tôi nên tạo điều kiện để tôi tìm kiếm hạnh phúc mới. Mỗi khi tôi đi gặp gỡ bạn bè, ông ngoại Abbie nhận trông cháu cho tôi yên tâm. Ông bà chỉ dặn tôi bình tĩnh, tỉnh táo khi lựa chọn để không đi lại vết xe cũ", chị Quỳnh Như nói.

Vợ cũ Hoàng Anh đón Valentine ngọt ngào bên bạn trai, cuối cùng đã tìm thấy hạnh phúc sau biến cố hôn nhân - Ảnh 5
Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như. Ảnh: Internet

Diễn viên Hoàng Anh và vợ Quỳnh Như xác nhận thông tin ly hôn vào tháng 12/2020. Kể từ đó, cặp đôi liên tục xảy ra đấu tố căng thẳng trên mạng xã hội.

Quỳnh Như từng cáo buộc Hoàng Anh sống thiếu trách nhiệm, không nghĩ đến con cái, ẩn ý có sự xuất hiện của "tiểu tam" khiến hôn nhân tan vỡ. Trong khi đó, Hoàng Anh tố Quỳnh Như chưa làm tròn bổn phận người vợ. Sau đổ vỡ, chị Quỳnh Như một mình nuôi con. Hoàng Anh trợ cấp cho con nhưng không đều đặn, trả góp thành nhiều đợt. 

Được biết, sau khi ly hôn Quỳnh Như, diễn viên Hoàng Anh đã dần ổn định cuộc sống tại Mỹ. Anh từng dính tin đồn ngoại tình với đồng nghiệp Thắm Bebe, sau ồn ào sự việc cũng dần lắng xuống. Nam diễn viên đã quay trở lại với công việc diễn viên và tham gia vào một số dự án nghệ thuật. Không những thế, Hoàng Anh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn.

 

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Từ khóa:   Hoàng Anh vợ cũ Hoàng Anh

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