Choáng ngợp biệt như lâu đài sắp hoàn thiện của vợ chồng Việt Hương

Được biết, cơ ngơi mới của vợ chồng Việt Hương nằm ngay mặt đường đắc địa, thuộc khu đô thị nổi tiếng ở TP Thủ Đức, TP HCM.

Trên trang Facebook cá nhân mới đây, Việt Hương đã khoe căn biệt thự bề thế của gia đình. Cơ ngơi mới của nữ danh hài có 3 tầng, được xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển sang chảnh, có cổng kiên cố và cây xanh. Nữ diễn viên sinh năm 1976 còn cho biết vợ chồng cô sẽ về Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư Mỹ. Việt Hương khoe biệt thự bề thế sắp hoàn thành. Ảnh: FBNV Được biết, đây là món quà nghệ sĩ Hoài Phương dành tặng vợ, làm nơi sinh sống của hai vợ chồng và con gái trong thời gian tới. Đón nhận món quà, diễn viên Nhà không bán vỡ òa chia sẻ: “Anh quyết định ở Việt Nam luôn là bất ngờ rồi, cảm ơn anh".

Dưới bài đăng, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước cơ ngơi hoành tráng mà Hoài Phương dành tặng vợ. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn hạnh phúc của hai nghệ sĩ. Một tài khoản bình luận: “Nhà đẹp quá anh chị ơi”. Người xem khác chia sẻ: “Mình rất ngưỡng mộ vợ chồng này. Mong hai bạn luôn hạnh phúc". “Nhìn căn nhà hoành tráng quá”, tài khoản khác bày tỏ. Theo quan sát, biệt thự này đang trong quá trình hoàn thiện. Trên biển báo công trình đề tên ông xã nữ diễn viên cùng dòng chữ "cải tạo nhà ở".

Cơ ngơi mới của Việt Hương - Hoài Phương nằm ngay mặt đường đắc địa, được biết thuộc khu đô thị nổi tiếng ở TP. Thủ Đức, TP.HCM. Để sở hữu căn nhà mang phong cách cổ điển này, cặp vợ chồng nổi tiếng được cho là phải bỏ ra hàng chục tỷ, chưa nói đến việc sửa sang và tậu thêm nội thất theo ý muốn. Trước đó, được biết Việt Hương - Hoài Phương đã sở hữu một số bất động sản giá trị, cả ở Mỹ và Việt Nam. Biệt thự ở Việt Nam trước đó của nữ danh hài hoành tráng không kém cơ ngơi mới nhá hàng, tiện nghi và hiện đại. Một số hình ảnh trong biệt thự ở Việt Nam trước đó của Việt Hương. Ảnh: FBNV Việt Hương sang Mỹ định cư từ năm 2003. Cô tình cờ gặp ông xã trong một chương trình song không có nhiều ấn tượng. Những lần hội ngộ sau, họ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn và dần dành tình cảm cho nhau. Họ tìm hiểu nghiêm túc suốt khoảng hai năm trước khi tiến đến hôn nhân vào năm 2006. Năm 2009, họ chào đón con gái đầu lòng, đặt tên Elyza Phương Vy. Ngay sau khi sinh nở, Việt Hương nhanh chóng trở lại nghệ thuật, thậm chí về hẳn Việt Nam để tập trung công việc. Do đó, Hoài Phương thay vợ chăm sóc con gái, quán xuyến nhà cửa ở Mỹ. Đầu năm 2021, nhạc sĩ Hoài Phương quyết định đưa con gái về Việt Nam sinh sống, để gia đình được gần gũi bên nhau. Từ khi về nước, vợ chồng Việt Hương thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

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