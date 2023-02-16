Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị

Hậu trường 16/02/2023 06:25

Bản thân chỉ thích quần jeans, mang dép tổ ong, nhưng Trường Giang lại không ngại chi tiền tỷ để sắm những món đồ đắt tiền tặng Nhã Phương.

Sau 3 năm kết hôn và về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười. Dù không quá phô trương nhưng cặp đôi vẫn có cách thể hiện tình cảm riêng vô cùng lãng mạn, ngọt ngào khiến khán giả ngưỡng mộ. Nhiều người hâm mộ còn bày tỏ sự ghen tị với Nhã Phương khi được ông xã yêu thương, cưng chiều mọi lúc mọi nơi. 

Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 1

Mới đây, Trường Giang còn khiến dân tình ngỡ ngàng khi tiết lộ lý do thường mua đồ đắt tiền tặng vợ vào những dịp kỷ niệm. Theo đó, tối ngày 15/2 thì Nhã Phương đích thân khoe món quà Valentine của ông xã là một chiếc túi đến từ thương hiệu có giá đắt đỏ. Đáng nói, Trường Giang còn viết kèm tâm thư ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước gửi bà xã.

Cụ thể, "Mười khó" nhắn nhủ vợ: "Em có biết vì sao anh hay mua đồ đắt tiền cho em không? Là vì sau này khi em già đi, con gái mình sẽ trở thành thiếu nữ. Lúc đó mọi thứ đều là của Destiny mà thôi. Valentien vui vẻ nha em". Trước lời nhắn đặc biệt của chồng, Nhã Phương cũng trêu rằng sẽ mượn của ái nữ dùng ít năm rồi trả lại. Hóa ra, Trường Giang liên tục tặng đồ hiệu cho vợ là để tích lũy cho cô con gái cưng.

Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 2

Trước đây, Trường Giang nổi tiếng là ông chồng cưng chiều bà xã. Trong suốt những năm qua, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp khoảnh khắc 2 vợ chồng xuất hiện cùng nhau, trong khi "Mười khó" ăn diện giản dị thì Nhã Phương lại mang cả "cây" đồ hiệu.

Trong nhiều khoảnh khắc trước đây, vợ chồng nam MC còn khiến khán giả phải bật cười vì sự khác biệt lớn trong cách ăn mặc. Còn nhớ trong một lần cặp đôi khoe ảnh đi shopping tại nước ngoài, trong khi Nhã Phương lựa chọn những món đồ xa xỉ tại Chanel, Dior, Hermes,... thì Trường Giang lại chỉ mua quần áo tại các cửa hàng nội địa bình thường.

Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 3

Hay trong một chuyến đi du lịch của cặp đôi vào năm 2020, netizen để ý Nhã Phương diện toàn đồ hiệu từ đầu tới chân như túi xách Louis Vuitton, dép cao gót Hermes, cài tóc Chanel với tổng giá trị gần 70 triệu đồng. Thế nhưng, nhìn sang Trường Giang lại vô cùng giản dị với áo thun, quần jean và mang dép tổ ong.

Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 4
Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 5
Trường Giang nói lý do không ngại chi tiền tỷ mua đồ hiệu tặng vợ, còn bản thân lại vô cùng giản dị - Ảnh 6

Nam danh hài rất tự hào về cuộc sống gia đình và không giấu việc mình bị kiểm chặt tiền bạc, làm bao nhiêu tiền cũng về đưa hết cho vợ, không giữ trong người như trước đây. Ngay cả tiền cát-xê, Trường Giang cũng không bận tâm vì đã có bà xã lo lắng thay toàn bộ. "Trường Giang đi diễn có bao giờ biết cát-xê đâu, toàn bộ là anh trai của tôi giữ hết. Sau đó đến tháng thì anh trai chuyển tiền cho vợ tôi. Tôi không biết đến tiền", Trường Giang tiết lộ.

Nhiều khán giả bày tỏ, Nhã Phương là người phụ nữ hạnh phúc nhất bởi lấy chồng như Trường Giang. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về sự cưng chiều của ông xã: "Khi gặp một người đàn ông tốt thì mình giống như 1 em bé vậy. Đôi khi, Nhã Phương cảm thấy mình bị vô dụng vì chồng mình cưng chiều nhiều quá. Chỉ cần ở nhà hay khi nào anh rảnh thì anh sẽ phụ giúp mình rất nhiều... Người phụ nữ chọn được người chồng biết yêu thương, tâm lý, điều này sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều". 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Trường Giang - Nhã Phương

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